Jogo do Benfica hoje ao vivo x Midtjylland onde assistir Champions (2/8)

O jogo do Benfica hoje ao vivo vai ser contra o Midtjylland pela terceira fase preliminar da Champions League. A partida está marcada para começar às quatro da tarde, no horário de Brasília, desta terça-feira, 2 de agosto. O jogo será no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Não tem gol fora de casa na fase preliminar. Quem vencer garante vantagem para o próximo confronto.

Onde assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje ao vivo terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 16h (horário de Brasília. A partida é válida pela terceira fase preliminar da Champions.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora na programação para assistir ao vivo.

Online, onde assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo terá transmissão do Star +, sistema de streaming, através do celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Benfica x Midtjylland hoje:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Arbitragem: Alejandro Hernández

Escalações de Benfica x Midtjylland:

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Felipe Morato, Otamendi, Gilberto; João Mário, Florentino Luís, Enzo Fernández; Rafa Silva, Gonçalo Ramos e David Neres. Técnico: Roger Schmidt.

Provável escalação do Midtjylland: Elías Olafsson; Erik Sviatchenko, Dalsgaard, Juninho; Joel Andersson, Raphael, Oliver Sorensen, Nicolas Dyhr; Sory Kaba, Anders Dreyer e Gustav. Técnico: Bo Henriksen

Quando vai ser o Sorteio da Champions League?

O sorteio da fase de grupos na Champions League será em 25 de agosto, quinta-feira, em Istambul, na Turquia, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Aqui no Brasil, o sorteio será realizado a partir do meio dia, no horário de Brasília. Na Turquia, o sorteio será realizado às 18h, no horário local.

Serão 32 equipes disputando a fase de grupos, onde 26 garantem passagem direta e os seis vencedores dos play-offs, a última etapa da fase preliminar da Champions League.

Jogos da terceira fase preliminar na Champions

A terceira fase preliminar da Champion League conta com vinte equipe na disputa, sendo dez confrontos. Cada um dos confrontos tem duas rodadas, ida e volta, onde cada elenco tem a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez.

Os jogos de volta serão disputados em 9 e 10 de agosto, terça e quarta-feira, nos mesmos horários. Assim, o resultado do placar agregado garante a classificação.

Confira todos os jogo da terceira fase preliminar da Champions em 2022.

Terça-feira (02/08):

Sheriff x Plzen – 14h

Ludogorets Razgrad x Dínamo de Zagreb – 14h45

Monaco x PSV – 15h

Union x Rangers – 15h45

Benfica x Midtjylland – 16h

Quarta-feira (03/08):

Qarabag x Ferencváros – 13h

Bodo/Glimt x Zalgiris – 13h

Maccabi Haifa x Apollon – 14h

Dínamo de Kiev x Sturm – 15h

Estrela Vermelha x Pyunik – 15h45

