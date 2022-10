Jogo do Chelsea hoje: onde assistir a Champions ao vivo (25/10/22)

O Chelsea vai enfrentar o RB Salzburg nesta terça-feira, 25 de outubro, pela quinta rodada do grupo E na Liga dos Campões da UEFA. O jogo do Chelsea hoje vai acontecer na Red Bull Arena, a partir das 13h45 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o país ao vivo.

Qual canal vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje na Champions tem transmissão da TNT e HBO Max, às 13h45 (Horário de Brasília), na TV fechada e streaming com transmissão ao vivo para todo o Brasil nesta terça-feira.

Responsável pelos direitos de imagens da Liga dos Campeões, o canal da TNT transmite com exclusividade o jogo, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir no HBO Max, se você não tem a TV fechada. Acesse a plataforma de streaming pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Salzburg, na Áustria

TV: TNT

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Arbitragem: Sandro Schrader

Como vem as equipes de RB Salzburg e Chelsea hoje?

No fim de semana, o RB Salzburg empatou sem gols com o Sturm, no sábado, pela rodada do Campeonato Austríaco neste início de temporada. Pela Champions no grupo E, aparece em segundo lugar com 6 pontos com uma vitória, três empates e nenhuma derrota. Se vencer, assume a liderança e fica próximo da classificação na última rodada, mas tem que torcer por derrota do Milan para se classificar.

Do outro lado, o Chelsea empatou com o Manchester United no Campeonato Inglês pela décima terceira rodada neste início de temporada. O clube inglês estará classificado se vencer ou empatar nesta terça-feira pela Champions, enquanto ocupa a liderança com 7 pontos em duas vitórias, um empate e uma derrota. Permanece na liderança se ganhar e o Dínamo não.

Programação de jogos na rodada da Champions League

A penúltima rodada da fase de grupos na UEFA Champions League traz dezesseis jogos na terça e quarta-feira com todas as trinta e duas equipes em horários alternados.

Confira todos os jogos da rodada e os horários.

Terça-feira (25/10):

13h45 – RB Salzburg x Chelsea

13h45 – Sevilla x Copenhague

16h – PSG x Maccabi Haifa

16h – Borussia Dortmund x Manchester City

16h – Dínamo x Milan

16h – Benfica x Juventus

16h – Celtic x Shakhtar Donetsk

16h – RB Leipzig x Real Madrid

Quarta-feira (26/10):

13h45 – Inter de Milão x Viktoria Plzen

13h45 – Club Brugge x Porto

16h – Eintracht Frankfurt x Olympique

16h – Barcelona x Bayern de Munique

16h – Tottenham x Sporting

16h – Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

16h – Ajax x Liverpool

16h – Napoli x Rangers

