Assistir ao vivo o jogo do Chelsea e Manchester United hoje (22/10)

Clássico inglês é válido pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês neste sábado, com transmissão ao vivo

Neste sábado (22/10) o Chelsea recebe o Manchester United para o clássico inglês da décima terceira rodada do Campeonato Inglês. Com um ponto na diferença entre os dois, o confronto vai começar às 12h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge. Saiba onde assistir jogo do Chelsea e Manchester United hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Chelsea e Manchester United

O jogo do Chelsea e Manchester United hoje na Premier League terá transmissão para todo o Brasil através do serviço de streaming Star +, neste sábado a partir das 12h (Horário de Brasília).

O clássico inglês não vai passar em nenhum canal da televisão, contando somente com a plataforma de streaming para todos os estados do Brasil para acompanhar o jogo de futebol neste sábado. Para tornar-se membro basta acessar o site www.starplus.com.

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv ou site www.starplus.com

Como chegam as equipes para o confronto?

Invicto por seis rodadas na Premier League, o Chelsea entra em campo neste sábado em busca dos três pontos com o objetivo de chegar até a liderança. Em quarto lugar com 20 pontos, contabiliza seis vitórias, dois empates e duas derrotas, além do grande desempenho na Champions onde ocupa o primeiro lugar no grupo E com sete pontos.

Do outro lado, o Manchester United vem logo atrás na quinta posição com 19 pontos, conquistados em seis vitórias, um empate e três derrotas. Mesmo com os problemas relacionados a Cristiano Ronaldo, o elenco visitante entra em campo 100% confiante e sem perder por duas rodadas. Se vencer, entretanto, só pula uma posição. Na Liga Europa, está em segundo lugar no grupo E com nove pontos.

Quem mais venceu Chelsea ou Manchester United?

O Manchester United é quem mais venceu o clássico diante do Chelsea, com 59 triunfos diante de quarenta e três empates, e 48 triunfos para os Blues, de acordo com o portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Manchester também tem a vantagem com 239 gols com relação a 201 gols do Chelsea.

Pela última partida disputada em 28 de abril de 2022, na última temporada, United e Chelsea empataram apenas em 1 a 1 pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Veja como foi o último jogo entre as equipes.



Prováveis escalações do Chelsea e Manchester United hoje:

Chelsea: Arrizabalaga; Thiago Silva, Koulibaly, Chalobah; Jorginho, Cucurella, Kovacic, Loftuc-Cheek; Sterling, Mount e Aubameyang.

Manchester United: De Gea; Varane, Dalot, Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Fred, Bruno Fernandes; Antony, Sancho e Rashford (Cristiano Ronaldo).

O técnico Graham Potter ainda não pode contar com Kanté, assim como Fofana e James, de acordo com o site do clube.

Para o United, Bissaka, van de Beek, Maguire e Martial seguem indisponíveis.

