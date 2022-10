Jogo do PSG hoje x Benfica: onde assistir nesta terça (11/10)

Em confronto direto pela liderança do grupo H, o Paris Saint-Germain recebe o Benfica nesta terça-feira, às 16h (Horário de Brasília), no Parc des Princes, pela quarta rodada da Champions League. Saiba onde vai passar o jogo do PSG hoje e todos os detalhes do decisivo confronto.

Quem vencer assume a liderança do grupo na competição. Ambos têm sete pontos.

Onde vai passar Jogo do PSG hoje na Champions ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), em todos os estados do Brasil ao vivo.

Pela TV aberta, o canal do SBT é quem transmite o jogo do Paris com Neymar, Mbappé e Messi em campo. Por todo o país, a transmissão vai contar com a narração de Téo José e comentários de Mauro Cezar Pereira, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Para quem já está acostumado com a TV fechada entre as operadoras, a TNT também exibe a batalha da quarta rodada. Se preferir, pode assistir também no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes por valores entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês.

Para assistir pelo celular DE GRAÇA, basta acessar o site www.sbt.com.br, clicar em “AO VIVO” na parte de cima do menu escrito em vermelho e branco e pronto.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Onde assistir: SBT, TNT, HBO Max e Site do SBT

Arbitragem: Michael Oliver

VAR: Stuart Attwell

+ História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

Como vem PSG e Benfica para o jogo de hoje?

Empatado com 7 pontos na liderança do grupo com o Benfica, o Paris se mantém na primeira posição porque tem a vantagem no saldo de gols marcados. Por isso, o duelo desta terça-feira é tão importante ao grupo francês já que assume a ponta com folga na reta final da competição. São duas vitórias e um empate até aqui.

Do outro lado, o Benfica vem logo atrás na segunda posição também com 7 pontos, mas em desvantagem nos gols marcados até aqui. Foram duas vitórias e um empate, contra o próprio Paris na rodada passada. O resultado positivo com os três pontos nesta terça-feira significaria a vantagem no grupo e consequentemente a quase-classificação até as oitavas de final.

Provável escalação

PSG (3-4-3): Donnarumma – Pereira, Marquinhos, Ramos – Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat – Sarabia, Mbappé, Neymar

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos – Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo – Florentino, Fernandez – Neres, R. Silva, Mario – Ramos

+ PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?