Jogo do PSG hoje ao vivo onde vai passar e horário da Ligue 1 – 08/10

Elenco do PSG visita o Reims neste sábado, 8 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Francês

Líder do Campeonato Francês com vantagem, o PSG visita o Reims neste sábado, às 16h (Horário de Brasília), pela décima rodada da competição no Stade Auguste-Delaune II. Quer saber onde assistir ao jogo do PSG hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Na zona de rebaixamento com 7 pontos, o Reims briga pelos três pontos neste sábado para escapar da degola e consequentemente buscar uma melhor posição neste início de temporada. O elenco conquistou até aqui uma vitória, quatro empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Paris se mantém na liderança com 25 pontos, dois de vantagem com relação ao Olympique, com oito vitórias e um empate, sem perder no Campeonato Francês até aqui. Com Messi fora por lesão, o técnico deve optar por poupar jogadores já que tem o desafio da Champions na semana que vem.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 16h (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade, o canal da ESPN é o único que transmite todas as partidas do Campeonato Francês pelo país, disponível na TV fechada. Para obter o canal na programação, entre em contato com a sua operadora.

Outra opção é acompanhar no Star +, serviço de streaming por assinatura. Disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smartv, o streaming está disponível por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês,

Para se tornar assinante, acesse o site www.starplus.com e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade Auguste-Delaune II

Onde assistir jogo do PSG hoje: ESPN 4 e Star +

Escalação do jogo do PSG para o jogo de hoje

Ito segue suspenso e por isso não poderá jogar neste sábado contra o elenco parisiense. Já o restante do elenco deve estar com a camisa titular neste sábado.

Escalação do Reims: Diouf; Abdelhamid, Agbadou, Gravillon; Locko, Cajuste, Munetsi, Busi; Doumbia, Flips e Balogun.

Messi não joga neste sábado, enquanto Nuno Mendes Renato Sanches também não aparecem na lista de convocação para a partida.

Escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Neymar, Mbappé e Ekitike.

Próximos jogos:

REIMS:

Lorient-Bretagne x Reims – Sábado, 15/10 às 12h

Reims x Auxerre – Domingo, 23/10 às 10h

PSG:

PSG x Benfica – Terça-feira, 11/10 às 16h

PSG x Olympique de Marseille – Domingo, 16/10 às 15h45

Jogos da rodada no Campeonato Francês hoje

Neste sábado, apenas dois jogos serão realizados na décima rodada do Campeonato Francês. Todas as vinte equipes da primeira divisão entram em campo para disputarem a rodada.

Confira quais são os jogos.

16h – Lyon x Toulouse

Sábado (08/10):

12h – Olympique x Ajaccio

16h – Reims x PSG

Domingo (09/10):

08h – Montpellier x Monaco

10h – Nice x Troyes

10h – Stade Brestois x Lorient Bretagne

10h – Angers x RC Strasbourg

10h – Clermont x Auxerre

12h05 – Rennes x Nantes

15h45 – Lille x Lens

