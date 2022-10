Jogo do Tottenham hoje x Eintracht Frankfurt onde vai passar – 12/10

Nesta quarta-feira, Tottenham e Eintracht Frankfurt disputam a quarta rodada do grupo D na Liga dos Campeões, a partir das 16h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Para saber onde assistir ao jogo do Tottenham hoje, confira a programação do texto a seguir.

Com 4 pontos conquistados até aqui, o Tottenham vem na segunda posição do grupo D com uma vitória, um empate e uma derrota. Dessa maneira, se vencer o jogo desta quarta-feira poderá assumir a liderança, mas apenas se o Sporting perder na rodada. No Campeonato Inglês, aparece em terceiro lugar com vinte pontos. O técnico Antonio Conte, segundo o site da UEFA, não poderá contar com Kulusevski.

Para o Frankfurt, o elenco alemão conquistou 4 pontos também, ou seja, contabiliza uma vitória, um empate e uma derrota na Champions League. Mesmo com o saldo de gols inferior, o Eintracht Frankfurt também terá a oportunidade de brigar pela primeira posição, mas tendo que descontar a diferença. Onguéné, Knauff e Pellegrini serão desfalques segundo o portal da UEFA oficial.

Onde vai passar jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão no Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

O canal do Space está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo, Oi e DirecTV GO. Para quem quer obter a emissora, entre em contato com o dispositivo e assim assistir ao confronto ao vivo.

Para quem gosta de assistir online, a opção é o HBO Max, serviço de streaming disponível pelo celular, tablet, computador e smartv. Para torna-se membro dá para encontrar todos os pacotes entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês pelo site www.hbomax.com.

Escalações de Tottenham x Frankfurt:

Escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić; Son, Kane e Richarlison.

Escalação do Eintracht Frankfurt: Trapp; N’Dicka, Hasebe, Tuta; Jakić, Sow, Rode, Lenz; Götze, Kamada; Kolo Muani.

+ Mbappé quer sair do PSG? Jornal revela insatisfação do francês

O que esperar do grupo D na Champions?

O Sporting é o líder do grupo D com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Se vencer nesta quarta-feira, poderá tornar-se o favorito até a próxima etapa.

Já Tottenham e Eintracht Frankfurt, com quatro pontos cada, vão brigar na quarta-feira pela chance de assumir a liderança e quem sabe brigar pela classificação até a próxima fase da competição.

Até o Olympique, por outro lado, tenta brigar pelas oitavas de final.

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 4 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 4 pontos

4 Olympique – 3 pontos

Arbitragem de Tottenham x Eintracht Frankfurt:

Arbitragem prinicpal: Carlos del Cerro Grande

VAR: Juan Martínez Munuera

+Personagens da novela Travessia: veja quem é quem