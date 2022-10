Jogo do Tottenham hoje online: onde assistir, horário e palpites – 08/10

Equipe do Tottenham enfrenta o Brighton neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês

Em disputa na parte de cima da tabela, o Tottenham visita o Brighton neste sábado, às 13h30 (Horário de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton e Hove, pela décima rodada do Campeonato Inglês. Saiba onde vai passar o jogo do Tottenham hoje online com todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Tottenham hoje online

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão no Star +, serviço de streaming, a partir da uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

Para assistir ao confronto do Campeonato Inglês neste sábado, o torcedor deve sintonizar o aplicativo do Star +, mas apenas se for assinante da plataforma. O serviço está disponível para celular, tablet, computador e smartv, se o produto for compatível.

Pelo site www.starplus.com, o torcedor tem acesso entre todos os pacotes, com valores entre R$ 32,90 ao R$ 55,90 ao mês entre filmes, séries, canais de entretenimento e desenhos.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove

Onde assistir jogo do Tottenham hoje online: Star +

Confira no vídeo a seguir a última partida entre as equipes.



+Após 7 anos, vexame do 7 a 1 do Brasil e Alemanha ainda vira meme

Como vem as equipes de Brighton x Tottenham hoje?

Escalação do Brighton: Sánchez; Webser, Dunk, Veltman; Caicedo, Estupinan, Allister, March; Trossard, Grob e Welbeck.

Escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Bentacur, Perisic, Hojberg, Sessegnon; Son, Richarlison e Harry Kane.

O Campeonato Inglês é a única competição que o Brighton joga. O foco, dessa maneira, parecer funcionar perfeitamente já que o elenco está em quarto lugar com 14 pontos, apenas três do oponente. Com quatro vitórias, dois empates e uma derrota, o elenco pode empatar com o adversário e brigar por vagas entre os torneios internacionais. Ao jogo deste sábado, Moder é o único desfalque.

Do outro lado, o Tottenham se mantém na terceira posição com 17 pontos, com quatro pontos de diferença do primeiro colocado, o Arsenal. Se vencer o duelo deste sábado, poderá se igualar aos oponentes e, dessa maneira, brigar pela liderança daqui para frente no calendário inglês. O time de Antonio Conte tem cinco vitórias, dois emaptes e uma derrota.

Em seu plantel de jogadores, Royal cumpre suspensão e Tanganga, Lucas Moura e Kulusevski estão indisponíveis por lesões.

Próximos jogos:

BRIGHTON:

Brentford x Brighton – Sexta-feira, 14/10 às 16h

Brighton x Nottingham Forest – Terça-feira, 18/10 às 15h30

TOTTENHAM:

Tottenham x Eintracht Frankfurt – Quarta-feira, 11/10 às 16h

Tottenham x Everton – Sábado, 15/10 às 13h30

+ Veja como está o Fiat Uno que Adriane Galisteu ganhou de Senna

Classificação do Campeonato Inglês atualizada

Arsenal na liderança, Manchester City atrás da primeira posição e Wolves, Leicester e Nottingham Forest na zona de rebaixamento. Confira a classificação completa.

1 Arsenal – 21 pontos

2 Manchester City – 20 pontos

3 Tottenham – 17 pontos

4 Brighton – 14 pontos

5 Chelsea – 13 pontos

6 Manchester United – 12 pontos

7 Newcastle – 11 pontos

8 Fulham – 11 pontos

9 Liverpool – 10 pontos

10 Brentford – 10 pontos

11 Everton – 10 pontos

12 Leeds – 9 pontos

13 Bournemouth – 9 pontos

14 Aston Villa – 8 pontos

15 West Ham – 7 pontos

16 Southampton – 7 pontos

17 Crystal Palace – 6 pontos

18 Wolves – 6 pontos

19 Leicester – 4 pontos

20 Nottingham Forest – 4 pontos

Leia também: Conheça os milagres de Nossa Senhora Aparecida