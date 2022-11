Que horas é o sorteio da Champions nas oitavas e como assistir (07/11)

Nesta segunda-feira, 07 de novembro, vamos conhecer os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada. Diretamente de Nyon, na Suíça, a UEFA realiza o sorteio que define os jogos entre as 16 equipes classificadas. Saiba que horas é o sorteio da Champions e como assistir ao vivo e de graça.

Que horas é o sorteio da Champions League hoje?

O sorteio das oitavas na Champions hoje começa às 08h (horário de Brasília), em Nyon, na Suíça, com transmissão no canal TNT Brasil, HBO Max e redes sociais do SBT ao vivo.

Assinantes podem acompanhar o sorteio na TV através da TNT, apenas em operadoras por assinatura. Já o HBO Max está disponível na plataforma de streaming.

Para quem quer assistir sem pagar nada, basta sintonizar no canal do SBT no Youtube, ou até mesmo no Facebook da emissora. Não é necessário se cadastrar.

SBT SPORTS – No Youtube (SBTSports) e também no Facebook (SBTSportsOficial)

TNT BRASIL – SKY: 108 e 508 / CLARO: 151 e 651/ OI: 48 e 548 / VIVO: 648, 100, 657 e 892

HBO MAX – Disponível por assinatura através do site oficial (www.play.hbomax.com)

Potes do sorteio da Champions

Dezesseis equipes participam do sorteio das oitavas de final na Champions League. Seguindo o regulamento da UEFA, elas são divididas em dois potes, de oito cada.

No pote 1 ficam os líderes dos grupos, enquanto no pote 2 estão os segundos lugares dos grupos na primeira fase. Os times que se garantiram em primeiro lugar têm o direito de decidirem em casa a partida de volta nas oitavas.

As oitavas de final serão disputadas em 14, 15, 21 e 22 de fevereiro (ida) e depois 7, 8, 14 e 15 de março de 2023 (volta).

Confira os potes do sorteio da Champions.

POTE 1 (Líderes)

Bayern de Munique (ALE)

Benfica (POR)

Chelsea (ING)

Manchester City (ING)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ING)

POTE 2 (Segundo lugar no grupo)

Club Brugge (BEL)

Borussia Dortmund (ALE)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Inter de Milão (ITA)

RB Leipzig (ALE)

Liverpool (ING)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Como funciona o sorteio das oitavas da Champions?

O sorteio da Champions nesta segunda reúne dezesseis equipes. Garantem-se no mata-mata os primeiros e segundos colocados em cada grupo da primeira fase.

Como o torcedor pôde observar, as equipes são divididas em dois potes de oito. A única regra do sorteio da UEFA nesta fase é: times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como aqueles que já estavam no mesmo grupo pela primeira fase. Por isso, esqueça clássicos regionais.

O sorteio é fácil de entender. Apresentadores e ex-jogadores convidados sorteiam no primeiro pote uma bolinha. Depois, uma bolinha no segundo pote. Os nomes que estão dentro das bolinhas forma o confronto das oitavas, e assim sucessivamente.

As oitavas de final são jogadas em duas mãos, onde os líderes dos grupos (ou do pote 1) jogam a volta em casa.

