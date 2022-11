Série B do Brasileirão: veja quem caiu e subiu em 2022

Confira como ficou a classificação com o fim da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada

A temporada da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite deste domingo, 06 de novembro, após a 38ª rodada, a última do ano. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco confirmaram o acesso, enquanto Náutico, Brusque, Operário e CSA foram rebaixados. Confira como ficou a classificação da Série B do Brasileirão 2022.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022 atualizada

O Brasileirão da Série B 2022 terminou neste domingo após 38 rodadas de grandes disputas em campo. Agora, os quatro primeiros na tabela sobem para a Série A, enquanto os quatro últimos vão para a Série C do Brasileiro.

1 Cruzeiro - 78 pontos - subiu para a Série A

2 Grêmio - 65 pontos - subiu para a Série A

3 Bahia - 62 pontos - subiu para a Série A

4 Vasco - 62 pontos - subiu para a Série A

5 Sampaio Corrêa - 58 pontos

6 Ituano - 57 pontos

7 Sport - 57 pontos

8 Criciúma - 56 pontos

9 Londrina - 53 pontos

10 Guarani - 51 pontos

11 CRB - 50 pontos

12 Ponte Preta - 49 pontos

13 Vila Nova - 47 pontos

14 Chapecoense - 45 pontos

15 Tombense - 45 pontos

16 Novo Horizontino - 44 pontos

17 CSA - 42 pontos - desceu para a série C

18 Brusque - 34 pontos - desceu para a série C

19 Operário PR - 34 pontos - desceu para a série C

20 Náutico - 30 pontos - desceu para a série C

Resultados da 38ª rodada - Série B do Brasileirão

Quer saber todos os resultados da última rodada? Confira a seguir os placares da semana e no domingo.

Grêmio 3 x 0 Brusque

Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

Criciúma 2 x 0 Tombense

Guarani 1 x 0 Chapecoense

CRB 1 x 2 Bahia

Cruzeiro 3 x 2 CSA

Operário PR 0 x 3 Novorizontino

Ituano 0 x 1 Vasco

Vila Nova 0 x 0 Sport

Quem subiu para a Série A?

As equipes de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cada uma delas conquistou o seu espaço na parte de cima da tabela, as quatro primeiras posições, e garantiram o acesso.

O elenco do Cruzeiro, de Belo Horizonte, foi quem levantou a taça de campeão da Série B depois de muita luta e três anos na segunda divisão.

Já o Grêmio e o Bahia voltaram após um ano de rebaixamento. As equipes estão de volta para brigarem na primeira divisão. Enquanto isso, o Vasco consagrou-se na última rodada e, dois anos depois de muito sofrimento e bater na trave, carimbou o seu passaporte.

Quem caiu para a Série C?

Os times de Náutico, Operário PR, Brusque e CSA foram rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. A partir do ano que vem, eles estarão juntos com os outros clubes na terceira divisão.

O Náutico foi quem mais sofreu para escapar da degola. Lanterna da competição, fez apenas 30 pontos em oito vitórias, seis empates e 24 derrotas, com a pior campanha da temporada na Série B. Enquanto isso, o Brusque e o Operário também foram confirmados na terceira divisão com antecedência.

O CSA, entretanto, foi para a última rodada precisando de um empate e uma derrota do Novorizontino. Porém, o clube do interior paulista venceu o Operário, já rebaixado, enquanto o Cruzeiro virou o placar em cima do CSA no Mineirão, para a festa do título com a torcida.

