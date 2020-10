Juventus x Barcelona: saiba como assistir ao jogo da Champions League

A Juventus recebe nesta quarta-feira (28), na Itália, o Barcelona, às 17h, pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

Este é o duelo mais esperado pelos torcedores, já que marca o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com o total de 35 partidas entre si.

Entretanto, Ronaldo está fora do confronto desta quarta por novamente testar positivo para coronavírus. A informação foi dada pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Dessa maneira, o encontro fica para o dia 8 de dezembro, no Camp Nou, no jogo de volta.

Juventus x Barcelona: onde assistir?

A partida tem transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

No grupo G, o Barcelona lidera com três pontos. A equipe espanhola quer a vitória a qualquer custo para seguir na ponta. Contudo, a Juve vem logo atrás com a mesma pontuação.

Na rodada passada, o Barça venceu por 5 a 1 o Ferencváros e o grupo de Turim superou o Dínamo de Kiev por 2 a 0.

No campeonato espanhol, ocupa a 12ª posição, com sete pontos, assim, acumulando duas vitórias, um empate e duas derrotas, mas com dois jogos a menos.

Do outro lado, o time italiano está em 5º, com nove pontos. São dois triunfos e três empates.

Possíveis escalações entre Juventus x Barcelona

O técnico Pirlo não terá no elenco a principal peça: Cristiano Ronaldo, pois ainda está diagnosticado com covid-19.

Além disso, a defesa preocupa, já que De Ligt e Chiellini estão fora do duelo por lesão, desfalques confirmados pelo treinador na entrevista coletiva.

Provável Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Bentancur, Kulusevski, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata.

Para Ronald Koeman, na equipe catalã, Ter Stegen, Coutinho e Umtiti estão lesionados. Piqué também está fora, pois cumpre suspensão após ter sido expulso no jogo anterior.

Provável Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Dembelé, Messi, Fati; Griezmann.

Outros jogos da Champions League

Estas são todas as partidas que acontecem na tarde desta quarta-feira (28), com início às 14h55 e também 17h. Assim, saiba também onde assistir.

Grupo E

Krasnodar – Chelsea – 14h55 – Space e EI Plus

Sevilla x Rennes – 17h – Space e EI Plus

Grupo F

Club Brugge x Lazio – 17h – EI Plus

Borussia Dortmund x Zenit – 17h – Facebook Esporte Interativo e EI Plus

Grupo G

Ferencváros x Dínamo de Kiev – 17h – EI Plus

Juventus x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Grupo H

Instanbul Basaksehir x PSG – 14h55 – TNT, Facebook Esporte Interativo e EI Plus

Manchester United x RB Leipzig – 17h – TNT e EI Plus