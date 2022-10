Onde assistir Frankfurt x Tottenham online ao vivo e horário (04/10/22)

Empatados no grupo D com três pontos cada, as equipes de Eintracht Frankfurt e Tottenham se enfrentam pela terceira rodada da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 4 de outubro, às 16h (Horário de Brasília), no Deutsche Bank Park. Confira onde assistir Frankfurt x Tottenham online ao vivo hoje.

Onde assistir Frankfurt x Tottenham online ao vivo hoje

O jogo do Eintracht Frankfurt e Tottenham hoje tem transmissão do Space e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal Space vai transmitir todas as emoções do embate na Champions League para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a emissora e curtir ao vivo.

Para quem não é assinante da TV fechada, a oportunidade de assistir no HBO Max, plataforma de streaming somente para quem é membro. Por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, o torcedor tem a opção de acompanhar filmes, séries e canais de entretenimento pelo celular, tablet, computador e smartv.

Eintracht Frankfurt x Tottenham:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park

Arbitragem: Daniele Orsato

VAR: Massimiliano Irrati

Onde assistir hoje: Space e HBO MAX

Eintracht Frankfurt x Tottenham: como estão as equipes?

Com três pontos conquistados, o Frankfurt poderá brigar pela liderança do grupo D se vencer o duelo desta terça-feira, enquanto contabiliza uma vitória e uma derrota na Champions League. Jogando em casa, vai contar com o apoio da torcida que promete lotar o estádio. No Campeonato Alemão, está em sexto lugar com 14 pontos.

Os alemães não poderão ter Touré, Buta, Onguéné e Götze por lesões.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, N’Dicka, Hasebe; Pellegrini, Rode, Sow, Knauff; Kamada, Lindstrøm; Kolo Muani.

Na vice-liderança do grupo com 3 pontos, o Tottenham disputará os três pontos nesta terça-feira para conquistar a liderança e assim desbancar o Olympique. Para isso acontecer, terá de torcer por um tropeço do Sporting na rodada e, além disso, descontar a diferença no saldo de gols. No Campeonato Inglês, está em terceiro lugar com 17 pontos.

Apenas Lucas Moura está fora do plantel de jogadores.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Emerson, Højbjerg, Bentacur, Perišić; Richarlison, Kane e Son.

Classificação dos grupos na Champions League

Divididas em oito grupos de quatro, trinta e duas equipes disputam a fase de grupos na Champions League, pela temporada 2022/23.

Serão seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para cada um deles.

GRUPO A

1 Napoli – 6 pontos

2 Liverpool – 3 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 6 pontos

2 Bayer Leverkusen – 3 pontos

3 Atlético de Madrid – 3 pontos

4 Porto – 0 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Barcelona – 3 pontos

3 Inter de Milão – 3 pontos

4 Viktoria Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 3 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 2 pontos

4 Olympique – 0 pontos

GRUPO E

1 Milan – 4 pontos

2 Dínamo – 3 pontos

3 RB Salzburg – 2 pontos

4 Chelseea – 1 ponto

GRUPO F

1 Real Madrid – 6 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 Celtic – 1 ponto

4 RB Leipzig – 0 pontos

GRUPO G

1 Manchester City – 6 pontos

2 Borussia Dortmund – 3 pontos

3 Copenhague – 1 ponto

4 Sevilla – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 6 pontos

2 Benfica – 6 pontos

3 Juventus – 0 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

