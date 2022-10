Estreias são exclusivas dos cinemas e podem sofrer alteração de datas de acordo com exibidoras.

A ida ao cinema será animada neste mês. A lista de filmes que vão lançar em outubro de 2022 nas telonas é extensa e tem opção para todos os gostos. Quem gosta de comédia romântica poderá conferir no começo do mês “Mais que amigos, Friends”, quem prefere filmes com assassinos sanguinários pode optar por “Morte, Morte, Morte” ou a continuação da franquia de terror “Halloween Ends”.

Também tem filme de vilão novo na área, o Adão Negro, e além disso alguns longas de terror para completar o mês que marca o dia das bruxas, como os lançamento “A Luz do Demônio” e “Convite Maldito”.

+43 filmes de terror para assistir no Halloween

Morte, Morte, Morte está entre os filmes que vão lançar em outubro de 2022

No dia 6 de outubro, o público poderá conferir Morte, Morte, Morte. A história se passa durante um fim de semana, quando um grupo de amigos decide brincar de um jogo de assassinato. No jogo, dois integrantes do grupo são encarregados de serem os assassinos, enquanto os depois precisam descobrir quem eles são.

Porém, depois que as luzes se apagam e o jogo começa, o inesperado acontece: o jogo se torna real, pois há de fato um assassino entre eles. Confira o trailer:

Mais Que Amigos, Friends

Nesta comédia romântica – que também estreia no dia 6 de outubro – a história segue o apresentador de podcast Bobby Leiber e seu amigo em uma missão para falar sobre um relacionamento gay da vida real depois de uma conversa com produtores de cinema.

Os dois tem problemas para manter um compromisso, mas acabam descobrindo que talvez estejam se apaixonando e tentarão criar um relacionamento saudável.

Assista o trailer de longa da lista de filmes que vão lançar em outubro de 2022 nos cinemas:

Halloween Ends estreia entre filmes que vão lançar em outubro de 2022

Quem é fã da franquia de terror do assassino Michael Myers poderá conferir o novo longa nos cinemas a partir do dia 13 de outubro. Este é o último filme da nova trilogia da franquia, que começou com Halloween em 2018 e ganhou a continuação Halloween Kills em 2021.

Em Halloween Ends, o final de Michael Myers está cada vez mais próximo depois que Laurie se junta a neta Alysson para acaba com a saga de terror do assassino.

+Dia da bruxas: 11 fantasias inspiradas em filmes e séries para o Halloween

Adão Negro é aguardado filme de herói

Estrelado por Dwayne Johnson, Adão Negro é um dos filmes mais aguardados da DC Comics e estreia no dia 20 de outubro para quem está interessado em conferir o longa nas telas grandes.

O longa irá mostrar o retorno de Adão Negro, que é libertado de uma tumba em que estava preso durante séculos. Seus poderes, cedidos por deuses egípcios 5000 anos antes, serão sua arma contra a injustiça no mundo.

Confira o trailer de um dos filmes que vão lançar em outubro de 2022:

Filmes A Luz do Demônio e Convite Maldito para quem gosta de terror

Dois filmes de terror chegam aos cinemas no dia 27 de outubro. Para quem gosta do gênero, terá que escolher qual ver primeiro ou correr para conferir em dobradinha.

A Luz do Demônio é dirigido por Daniel Stamm e Jacqueline Byers no elenco protagonista. A história mostra uma freira que se prepara para um exorcismo. Ela estuda em uma escola de treinamento de padres para exorcização e acredita que seu destino é expulsar demônios. Porém, sua alma fica em perigo quando ela fica cara a cara com uma força sobrenatural que tem laços com seu passado.

Já Convite Maldito segue a história de Eve. Depois que sua mãe morre, a mulher faz uma teste de DNA e acaba descobrindo que tem um primo perdido. Ela não fazia ideia que ele existia e resolve entrar em contato. O primo a convida para um casamento luxuoso no interior da Inglaterra para que ela conheça sua nova família. Porém, quanto mais segredos ela descobre durante este primeiro encontro, mais perturbada a moça fica.

+Abóbora de Halloween: saiba como fazer a decoração do Dia das Bruxas

Show do Coldplay em Buenos Aires

Para quem gosta de música, uma novidade. No dia 28 de outubro, você poderá conferir o show da banda Coldplay em Buenos Aires, na Argentina, diretamente nas telonas. A transmissão não é ao vivo, será exibida já gravada e editada, e não estará presente em todos os cinemas do país. Por isso, é necessário conferir se na sua cidade será realizada a exibição.

Lista – Os filmes que vão lançar em outubro de 2022

06/10 – Morte, Morte, Morte

06/10 – Amsterdam

06/10 – Mais Que Amigos, Friends

06/10 – As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda

06/10 – Os Suburbanos – O Filme

13/10 – Halloween Ends

13/10 – Caça Implacável

13/10 – Super Quem?

13/10 – Bem-Vinda a Quixeramobim

20/10 – Adão Negro

27/10 – Convite Maldito

27/10 – Abestalhados 2

27/10 – A Luz do Demônio

28/10 – Coldplay Live Broadcast From Buenos Aires

Leia também

Filmes infantis: 35 clássicos que toda criança precisa ver