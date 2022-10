Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo e horário - 26/10

Equipe italiana precisa vencer o jogo desta quarta-feira e torcer por tropeços do Barcelona para se classificar até as oitavas de final da Champions League

Cada vez mais próximo da classificação até as oitavas, a Inter de Milão enfrenta o Viktoria Plzen nesta quarta-feira, pela quinta rodada do grupo C na Liga dos Campeões. Jogando no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o jogo da Inter de Milão hoje começa às 13h45 (Horário de Brasília).

Confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo

O jogo da Inter de Milão hoje vai passar na TNT e HBO Max, às 13h45 (Horário de Brasília) para todo o Brasil nesta terça-feira ao vivo pela rodada da Liga dos Campeões da UEFA.

O canal da TNT detém os direitos de imagens da competição na temporada, disponível em operadoras de TV por assinatura em todo o país como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir no HBO Max para assinantes. A plataforma de streaming está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

TV: TNT

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

+ 9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League

Informações de Inter de Milão e Viktoria Plzen

Com duas vitórias, um empate e uma derrota na vice-liderança com 7 pontos, a Inter de Milão tem a oportunidade de garantir a classificação até as oitavas de final da Liga dos Campeões. Para carimbar o passaporte precisa vencer o jogo. Porém, em caso de empate, aí precisa torcer por tropeços do Barcelona na rodada contra o Bayern. Enquanto isso, os italianos estão em sétimo lugar no Campeonato Italiano com 21 pontos.

Do outro lado, o Viktoria Plzen entra em campo nesta quarta-feira apenas para cumprir tabela, já que é o lanterna do grupo C sem pontos marcados, com quatro derrotas. A única chance do elenco é de se classificar até a Liga Europa se vencerem os dois próximos jogos da temporada e o Barcelona perder.

Escalações

Provável escalação da Inter de Milão: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

Provável escalação do Viktoria Plzen: Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Bucha, Kalvach; Holík, Vlkanova, Mosquera; Chory.

Os italianos não poderão contar com Brozovic e Cordaz, além de Lukaku que continua em trabalho de recuperação segundo informações do portal da UEFA.

Já os visitantes não terão Sykora, Kliment e Kopic, lesionados.

+ Onde vai ser a final da Champions 2023?

Classificados para as oitavas da Champions

As equipes de Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Club Brugge, Chelsea, Manchester City, Napoli, PSG e Real Madrid estão classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões 2022/23.

Com o fim da fase de grupos, o sorteio da UEFA é que vai determinar todos os jogos das oitavas. O evento está agendado para o dia 7 de novembro, segunda-feira, às 8h pelo horário de Brasília na Suíça, sede da entidade.

A única regra é que times do mesmo país ou do mesmo grupo não podem se enfrentar. Lembrando que os dezesseis classificados são colocados em dois potes, 1 e 2, onde os líderes vão para a primeira opção e os segundos colocados para o outro pote.

+ Gols do PSG: Paris faz 7 x 2 e se classifica às oitavas da Champions