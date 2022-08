Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo na Champions League (17/8)

Vice-líder do Campeonato Português com duas vitórias, o Benfica entra em campo nesta quarta, 17 de agosto, para enfrentar o Dínamo de Kiev no jogo de ida dos playoffs pela Champions. O palco do confronto é o Stadion LKS, na Polônia, com início marcado para às 16h (Horário de Brasília). Onde assistir jogo do Benfica hoje vai ser na TV fechada apenas e online no streaming.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão da TNT e HBO Max, às quatro da tarde, horário de Brasília. Com total exclusividade sob os direitos de imagens, a TNT é quem vai passar o jogo entre Dínamo e Benfica nesta quarta-feira, para todos os estados do Brasil. Não há nenhum tipo de transmissão pela TV aberta. O torcedor deve obter o canal na programação se quiser assistir as emoções do confronto.

Para aqueles que não tem a TV paga, a segunda maneira de onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo é o streaming HBO Max, plataforma para assinantes disponível para celular, tablet, computador e smart TV. O torcedor que já é membro do serviço deve acessar o site, procurar no menu o jogo e acompanhar ao vivo.

Mas para quem deseja assinar a plataforma, basta acessar o site www.hbomax.com tanto pelo celular como pelo computador, clicar em “Assine agora” que aparece no meio da tela. No mesmo instante, dois pacotes estarão disponíveis ao torcedor.

O primeiro é no valor de R$19,90 pelo Mobile, enquanto o outro com mais opções no valor de R$27,90 é o Multitelas. Escolhido, o torcedor vai clicar em “Quero este plano” e fazer o cadastro. Pronto, o HBO Max está disponível para assistir por onde e como quiser.

Histórico de jogo entre Benfica x Dínamo de Kiev

O jogo desta quarta-feira é o sétimo encontro de Benfica e Dínamo de Kiev. Ao todo, são quatro vitórias para o time de Lisboa, um empate e uma vitória aos ucranianos.

Na temporada passada, os times se enfrentaram pelo grupo E na primeira fase da competição, ao lado do Barcelona e Bayern de Munique. O time português arrecadou quatro pontos dos ucranianos, com classificação para as oitavas. O Dinamo foi desclassificado de competições europeias por terminar em último no grupo.

No ano passado, o Benfica venceu o PSV nos playoffs e conquistou o passaporte para jogar a fase de grupos do torneio da UEFA. No primeiro duelo entre os dois, realizado em setembro de 2021, Dínamo e Benfica não saíram do zero a zero. Na volta, o Benfica ganhou por 2 x 0, com gols de Yaremchuk e Gilberto no primeiro tempo.

Este ano, para chegarem até aqui, o Dínamo passou por duas eliminatórias na fase preliminar, enquanto o Benfica só venceu o Midtjylland na terceira fase preliminar.

Confira os melhores momentos do último duelo entre as equipes.

Escalações do jogo do Dínamo de Kiev e Benfica

Para os anfitriões, nenhum jogador está disponível no momento. Por isso, o time principal deverá estar completo com todas as estrelas do time.

Escalação do Dínamo de Kiev: Georgiy; Vladyslav Dubinchak, Syrota, Illya, Tomasz; Shepelev, Sydorchuk, Shaparenko; Buyalskyi, Tsygankov e Besedin.

Aos portugueses, Lucas Veríssimo ainda é o único jogador que desfalca o elenco titular. O brasileiro, ex-Santos, continua em trabalho no departamento médico.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Morato, Grimaldo, Gilberto; Enzo Fernández, Florentino Luís, Diogo Gonçalves, Chiquinho; Rafa Silva e Gonçalo Ramos.

Quais são os jogos de futebol hoje, quarta-feira?

A agenda de futebol nesta quarta-feira, 17 de agosto, apresenta diferentes jogos tanto no Brasil, como o Brasileirão Sub-20, Série B e a Copa do Brasil, como pelo mundo a partir da Champions League, entre os duelos dos playoffs que valem a vaga na fase de grupos.

O jogo do Benfica é apenas um dos grandes confrontos disponíveis nesta quarta. Acompanhe a agenda a seguir e fique por dentro de como assistir cada um deles.

UEFA Champions League

Qarabag x Viktoria Plzen – 13h45 (HBO Max)

Dínamo de Kiev x Benfica – 16h (TNT e HBO Max)

Maccabi Haifa x Estrela Vermelha – 16h (Space e HBO Max)

Paulistão Feminino

Realidade Jovem x Palmeira – 15h (Youtube)

Brasileirão sub-20

Flamengo x Internacional – 15h15 (SporTV)

Brasileirão Série B

Criciúma x Operário PR – 19h (Premiere)

Copa do Brasil

Fluminense x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Athletico PR x Flamengo – 21h30 (Globo, SporTV, Premiere e Globo Play)

Corinthians x Atlético GO – 21h30 (Globo, SporTV 2, Premiere e Globo Play)

