Onde assistir Benfica hoje x Porto: horário da Primeira Liga (21/10)

Onde assistir Benfica hoje? O jogo vai ser contra o Porto, em clássico português pela décima rodada do Campeonato Português. A partida está marcada para começar às quatro e quinze da tarde, no horário de Brasília, desta sexta-feira, 21 de outubro. O jogo será no Estádio do Dragão, em Porto, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

O jogo de hoje é confronto direto pela liderança da Primeira Liga. Quem vencer assume a ponta.

Onde assistir Benfica hoje ao vivo na Primeira Liga

O jogo do Benfica hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 16h15 (Horário de Brasília).

Com transmissão direta para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN está disponível somente em operadoras da TV fechada como Sky, Claro, Oi e a Vivo. Deve-se obter a emissora na programação para assistir.

Para quem gosta de assistir online ou não é assinante da TV fechada, dá para sintonizar o Star +, serviço de streaming, através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Informações do jogo do Porto x Benfica hoje:

Data: Sexta-feira, 21/10/2022

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Onde assistir Benfica hoje: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Porto x Benfica:

Provável escalação do Porto: Costa; Sanusi, Cardoso, Carmo, Manafá; Galeno, Uribe, Eustáquio, Otávio; Evanilson e Martínez.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo; Fernández, Florentino, Aursnes, Rafa; João Mário e Gonçalo Ramos.

Temporada 2022 da Primeira Liga

Com 22 pontos conquistados em nove rodadas, o Porto se equilibra na segunda posição com sete vitórias, um empate e uma derrota. Se ganhar o clássico contra o Benfica nesta-sexta assume a liderança na classificação da Primeira Liga. O elenco da cidade tem a segunda melhor campanha na temporada.

Já o Benfica é o atual líder do Campeonato Português com 25 pontos, conquistados em oito vitórias e um empate entre as nove partidas disputadas. Com a vitória no confronto direto, o time de Lisboa se mantém na primeira posição e abre vantagem de seis pontos com o segundo colocado.

Dezoito equipes disputam o Campeonato Português, a Primeira Liga, em 2022 por 34 rodadas.

Jogos da décima rodada do Campeonato Português

A décima rodada do Campeonato Português conta com as dezoito equipes na disputa, sendo nove jogos. Cada um dos confrontos é importante para movimentar a classificação.

A rodada começa nesta sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira, 24 de outubro.

Confira todos os jogos da rodada na Primeira Liga Portugeuesa.

Sexta-feira (21/10):

16h15 – Porto x Benfica

Sábado (22/10):

11h30 – Famalicão x Paços Ferreira

14h – Estoril x Braga

16h30 – Sporting x Casa Pia

Domingo (23/10):

11h30 – Marítimo x Arouca

11h30 – Vizela x Santa Clara

14h – Chaves x Gil Vicente

16h30 – Vitória SC x Boa Vista

Segunda-feira (24/10):

16h15 – Rio Ave x Portimonense

