Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo e horário neste sábado – 27/05

O Benfica pode ser campeão português hoje! O Estádio da Luz, em Lisboa, será o palco do jogo do Benfica hoje contra o Santa Clara, às 14h, horário de Brasília, pela última rodada do Campeonato Português. O time precisa vencer ou empatar para levantar a taça da temporada.

Se o Benfica ganhar a edição do Campeonato Português, conquista o 38º título.

Como assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo

A partida entre Benfica e Santa Clara será transmitida na ESPN 4 e Star Plus, streaming, ao vivo neste sábado para todos os estados do Brasil.

Os canais ESPN só estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor precisa ter os canais na programação.

Já o streaming também é outra única maneira de acompanhar a partida. É necessário ser cliente para ver a transmissão. Dá para assistir no computador, tablet, smartv e celular.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz

Onde assistir jogo do Benfica hoje: ESPN 4 e Star Plus

Quantas Champions o Benfica tem?

Do que o Benfica precisa para ser campeão português?

O Benfica precisa ganhar ou empatar com o Santa Clara neste sábado para ser campeão português. O time de Lisboa só depende de si mesmo para levantar a taça de número 38 em sua história.

Se perder, aí terá que torcer por um tropeço do Porto que também joga neste sábado, contra o Vitória SC, em casa, às 14h, no Estádio do Dragão. Para sonhar com o título, o Porto tem que torcer por uma derrota do Benfica e, se empatar, terá que descontar a diferença no saldo de gols.

Do lado do Santa Clara, o time ocupa a lanterna com 22 pontos, ou seja, está praticamente rebaixado.

O Benfica busca o título de número 38 na história do futebol português. É o maior campeão, com o Porto em segundo lugar com 30 taças.

Escalações de Benfica x Santa Clara

Para os anfitriões, Antonio Silva cumpre suspensão enquanto Draxler é o único desfalque de longa data.

Os visitantes não poderão contar com Marco Pereira, Quintilá e Domingos, lesionados.

Benfica: Vlachodimos; Morato, Otamendi, Grimaldo, Bah; João Neves, Chiquinho, Aursnes; João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos.

Santa Clara: Batista; Nogueira, Sagna, Boateng, MT; Adriano, Jordão, Allano; Rildo, Almeida e Babi.

Última rodada do Campeonato Português

Sete confrontos serão disputados neste fim de semana pela última rodada do Campeonato Português.

Sexta-feira, 26/05:

Rio Ave 2 x 2 Famalicão

Vizela x Sporting

Sábado, 27/05:

Gil Vicente x Casa Pia – 08h45

Estoril x Marítimo – 11h30

Chaves x Boavsita – 11h30

Portimonense x Arouca – 14h

Benfica x Santa Clara – 14h

Porto x Vitória SC – 14h

Braga x Paços de Ferreira – 16h30

