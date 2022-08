No primeiro jogo contra o Midtjylland, equipe portuguesa venceu de 4 a 1, garantindo a vantagem

Onde assistir jogo do Benfica hoje na Champions League (09/08)

Onde assistir jogo do Benfica hoje na Champions League (09/08)

Saiba onde assistir jogo do Benfica hoje contra o Midtjylland, pela terceira fase preliminar da Champions League. Marcado para começar às 14h45, no horário de Brasília desta terça-feira, 9 de agosto, o jogo será realizado no Randers Stadium. O confronto terá transmissão ao vivo para todo o país.

No primeiro jogo da terceira fase, o time português venceu por 4 a 1. Quem vencer disputará o playoff.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, a emissora exibe para todos os estados o duelo da Champions nesta terça, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Star + é o responsável por retransmitir a partida no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Midtjylland x Benfica hoje:

Data: Terça, 09/08/2022

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Randers Stadium, na Dinamarca

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Jogos da terceira fase preliminar da Champions

Dez confrontos acontecem nesta terça-feira, 9 de agosto, com vinte equipes. A terceira fase preliminar é disputada no sistema de ida e volta, ou seja, cada um tem a oportunidade de jogar uma vez em casa.

Nesta terça, serão realizados os jogos de volta, com horários diferentes. Seguindo o resultado da primeira rodada, a decisão vai definir quem avança para o playoffs, ainda na fase preliminar.

Confira todos os jogo da terceira fase preliminar da Champions em 2022 a seguir.

Terça-feira (09/08):

Zalgiris x Bodo/Glimt – 13h

Plzen x Sheriff – 14h

Apollon x Maccabi Haifa – 14h

Pyunik x Estrela Vermelha – 14h

Midtjylland x Benfica – 14h45

Dinamo de Zagreb x Ludogorets – 15h

Ferencváros x Qarabag – 15h

Sturm x Dínamo – 15h30

PSV x Monaco – 15h30

Rangers x Union – 15h45

Leia também: Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?