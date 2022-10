Onde assistir Olympique x Sporting ao vivo hoje (04/10/22)

Olympique e Sporting se enfrentam nesta terça-feira, com transmissão ao vivo na TV e online

O líder Sporting enfrenta o lanterna Olympique de Marseille nesta terça-feira, 4 de outubro, às 13h45 (Horário de Brasília), no Stade Vélodrome, pela terceira rodada no grupo D na Champions League. Quer saber onde assistir Olympique x Sporting ao vivo hoje? Confira todas as informações a seguir.

Onde assistir Olympique x Sporting ao vivo hoje, dia 4 de outubro

O jogo do Olympique e Sporting hoje vai passar no Space e HBO Max, às 13h45 (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal Space é quem exibe a partida entre Olympique e Sporting nesta terça-feira para todos os estados do país. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a emissora em sua programação.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para assistir todos os jogos da rodada no HBO Max. O serviço de streaming está disponível para celular, tablet, computador e smartv por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês, de acordo com o pacote escolhido.

OLYMPIQUE X SPORTING:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome

Arbitragem: Davide Massa

VAR: Paolo Valeri

Onde assistir Olympique x Sporting ao vivo hoje: Space e HBO MAX

Olympique x Sporting: como vem as equipes?

O time francês perdeu os dois jogos que disputou até aqui na Liga dos Campeões. Sem pontos marcados, o Olympique entra em campo nesta terça-feira em busca da sua primeira vitória para quem sabe, seguir vivo na briga pela classificação até as oitavas de final.

Se vencer nesta terça-feira, deve torcer por tropeços de Frankfurt e Tottenham. No Campeonato Francês, está em segundo lugar com vinte e três pontos.

Provável escalação do Olympique: Pau López; Mbemba, Bailly, Gigot; Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares; Gerson, Guendouzi e Sánchez.

Do outro lado, o Sporting está em primeiro lugar no grupo D com 6 pontos, isto é, venceu os dois confrontos que disputou até aqui na fase de grupos da Liga dos Campeões. Se vencer a partida desta terça-feira, o grupo português terá metade da classificação encaminhada para a próxima fase.

No fim de semana, o elenco venceu o Gil Vicente no Campeonato Português, onde aparece em sétimo lugar com treze pontos.

Provável escalação do Sporting: Adán; Inácio, St Juste, Reis; Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards e Francisco Trincão.

Tem jogos da Champions League hoje?

Oito jogos da Champions League serão realizados nesta terça-feira, 4 de outubro. Eles são válidos pela terceira rodada da fase de grupos na temporada, onde apenas os dois melhores de cada grupo avançam até as oitavas de final.

O principal confronto desta terça é o embate entre Inter de Milão e Barcelona, além da disputa entre Napoli e Ajax, com promessa de bom futebol.

Por isso, confira quais são e onde assistir ao vivo.

13h45:

Bayern de Munique x Viktoria Plzen (TNT e HBO MAX)

Olmypique de Marseille x Sporting (Space e HBO MAX)

16h:

Liverpool x Rangers (HBO MAX)

Ajax x Napoli (HBO MAX)

Club Brugge x Atlético de Madrid (HBO MAX)

Inter de Milão x Barcelona (SBT, TNT e HBO MAX)

Eintracht Frankfurt x Tottenham (Space e HBO MAX)

Porto x Bayer Leverkusen (HBO MAX)

