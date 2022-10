Abstenção na eleição de 2022 chega a 20,9%; veja o que é

Em 2 de outubro de 2022, ocorreu o primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil com uma taxa de abstenção na eleição de 20,9% dos votos. Com a forte competição entre Luiz Inácio da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o número de eleitores que não compareceram às urnas é o mais alto desde 1998.

No domingo, os eleitores puderam votar em candidatos à presidência, à Câmara dos Deputados, a um terço do Senado e às assembleias legislativas e governadores de 26 estados e do Distrito Federal. No caso da presidência e dos governadores, se nenhum candidato obtiver 50% mais um voto no primeiro turno, deve ser realizado um segundo turno entre os dois primeiros colocados até o final de outubro.

Veja o que é Abstenção na eleição do Brasil em 2022

A abstenção é um termo no procedimento eleitoral para quando um participante em uma votação não vai votar (no dia da eleição) ou, no procedimento parlamentar, está presente durante a votação, mas não vota.

O voto é obrigatório no Brasil, mas como a multa é bastante modesta, a abstenção fica em torno de 20%. O estado onde os eleitores menos votaram foi em Rondônia, que registrou 24,6% de ausência. Logo depois, aparece o Mato Grosso, com 23,38% de abstenção, e o Rio, com 22,74%.

Em São Paulo, a taxa de abstenção foi de 21,6%, enquanto Minas Gerais foi de 22,2%.

Ranking de abstenção nos estados brasileiros e DF:

Rondônia – 303.171 pessoas (24,65%)

Mato Grosso – 577.424 pessoas (23,38%)

Rio de Janeiro – 2.916.893 pessoas (22,74%)

Acre – 131.835 pessoas (22,43%)

Alagoas – 520.520 pessoas (22,37%)

Minas Gerais – 3.628.600 pessoas (22,28%)

Maranhão – 1.118.437 pessoas (22,20%)

Mato Grosso do Sul – 440.783 pessoas (22,08%)

Goiás – 1.057.695 pessoas (21,72%)

São Paulo – 7.495.213 pessoas (21,61%)

Bahia – 2.408.302 pessoas (21,35%)

Pará – 1.289.607 pessoas (21,22%)

Espírito Santo – 606.490 pessoas (20,75%)

Amazonas – 532.192 pessoas (20,13%)

Rio Grande do Sul – 1.699.416 pessoas (19,78%)

Amapá – 107.323 pessoas (19,51%)

Paraná – 1.651.765 pessoas (19,48%)

Tocantins – 202.897 pessoas (18,54%)

Santa Catarina – 1.014.004 pessoas (18,43%)

Sergipe – 306.652 pessoas (18,35%)

Pernambuco – 1.277.050 pessoas (18,20%)

Rio Grande do Norte – 464.112 pessoas (18,17%)

Piauí – 454.701 pessoas (17,69%)

DF – 387.096 pessoas (17,54%)

Ceará – 1.190.122 pessoas (17,45%)

Paraíba – 534.574 pessoas (17,29%)

Roraima – 61.228 pessoas (16,70%)

Desde 1996, o Brasil utiliza um sistema de votação eletrônica. Os números são atribuídos a cada candidato, com uma foto de seu rosto incluída. Os cidadãos então apertam um botão na máquina de votação para fazer sua escolha. A medida foi introduzida para combater fraudes e facilitar o processo para eleitores analfabetos – tem sido motivo de orgulho nacional.