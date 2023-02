Onde vai passar Champions League 2023: como assistir os jogos online

A fase eliminatória começou na Champions League 2023. Dezesseis equipes se classificaram através da fase de grupos até a primeira etapa do mata-mata na temporada. Para alcançar a decisão pelo título elas terão que passar das oitavas de final, quartas e a semifinal. Mas como assistir aos jogos da Liga dos Campões online este ano?

Confira o guia com o passo a passo de como assistir os embates pelo celular ou até no computado.

Como assistir os jogos da Champions League 2023

Os jogos da Champions League são transmitidos no SBT, na TV aberta, TNT e Space, em operadoras por assinatura, além do site do SBT e HBO Max.

O SBT transmite um jogo por rodada, sempre às terças, para todo o Brasil na TV aberta. O torcedor só precisa sintonizar e ai curtir o futebol de qualidade sem pagar nada por isso.

Na contramão, os canais Space e TNT exibem até dois jogos por rodada, um em cada canal, somente para os assinantes da TV fechada em qualquer lugar do país.

Online, a plataforma HBO Max está disponível para assinantes entre os aplicativos, enquanto o site do SBT retransmite as imagens do canal ao vivo e de graça, mas somente com o mesmo jogo que a emissora está exibindo.

Mas como funciona para assistir online? O DCI ensina como acompanhar em cada plataforma.

Champions no HBO Max

O HBO Max é o serviço de streaming da Warner Bros, a multinacional de mídia de massa americana. Também pertencem ao grupo os canais TNT e Space, responsáveis pela transmissão da Champions no Brasil.

Para ter acesso ao conteúdo do HBO Max é preciso ser assinante. Os principais planos são o mobile, por R$ 19,90 por mês e o multitelas, por R$ 27,90 a mensalidade. O torcedor tem a opção de escolher a forma de pagamento que deseja assim.

Assim que comprar a assinatura, o torcedor deve seguir os passos:

1) Baixe o aplicativo HBO Max no celular, tablet, smartv ou videogame. A seguir, escolha a opção do menu, localizada na parte direita no aplicativo.

Assim que o menu aparecer na sua tela, escolha "entrar na conta". Caso não seja assinante ainda, vá na opção "escolha um plano".

2) Em seguida, preencha a opção de conta no HBO Max com email e a senha da sua conta. Coloque o email primeiro e depois a senha.

Finalizado, clique em "entrar".

3) Assim que acessar a sua conta no HBO Max, o mosaico com a programação e os conteúdos vistos recentemente vão aparecer.

Na tela principal, os jogos do dia na Champions serão anunciados em destaque. É só clicar em cima que o aplicativo direciona para o mosaico da competição de futebol.

Escolha qual jogo quer assistir, clique no play e aí é só assistir.

Liga dos Campeões no site do SBT

Para quem não é assinante do serviço de streaming, a opção para acompanhar a Champions online é o site do SBT.

Sim, o torcedor pode assistir os jogos da competição através do portal da emissora. Porém, o site apenas retransmite a programação do canal, ou seja, é o mesmo jogo que está passando na TV ao vivo, com a mesma narração e comentários.

O torcedor não paga nada para acompanhar, além de ter a possiblidade de ver no site e no aplicativo SBT Vídeos.

1) Acesse o site www.sbt.com.br no navegador do seu celular, computador ou tablet. Depois, encontre a opção no menu pela parte de cima escrito "AO VIVO" em vermelho e branco e clique nela.

2) Depois, um player vai aparecer na tela do seu celular com o logo do SBT. Basta dar o play (no símbolo em vermelho no meio da tela) e esperar a imagem carregar.

Assim que o vídeo carregar, assista a programação do SBT ao vivo e de graça. Não precisa se cadastrar.

Calendário da Champions em 2023

Com o fim da fase de grupos, a Liga dos Campeões dá o pontapé inicial nas oitavas de final, a primeira fase do mata-mata na competição.

Dezesseis equipes sobreviveram e agora disputam o confronto pela vaga nas quartas de final. Assim que os oito classificados estiverem definidos, a UEFA vai realizar o sorteio que define os jogos das quartas e o chaveamento até a semifinal e consequentemente a final.

Confira o calendário completo com as datas da edição.

Oitavas de final: 14, 15, 21, 22 de fevereiro e 7, 8, 14, 15 de março de 2023

Quartas de final: 11, 12 e 18, 19 de abril de 2023

Semifinais: 9, 10 e 16, 17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

Sorteio das quartas de final e semifinal: 17 de março de 2023

