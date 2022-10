Onde vai passar jogo do Atlético de Madrid hoje na Champions – 12/10

Grande surpresa da Champions na temporada, o Club Brugge lidera o grupo B com vantagem. Nesta quarta-feira, vai jogar contra o Atlético de Madrid às 13h45 (horário de Brasília), na quarta rodada no Estádio Cívitas Metropolitano. Descubra onde vai passar jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo.

O Club Brugge depende de uma vitória para se classificar até as oitavas de final.

Qual canal vai passar jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai passar na TNT e HBO Max, às 13h45 (Horário de Brasília), por todo o Brasil ao vivo.

O canal da TNT está disponível somente na TV fechada, ou seja, entre as operadoras da Sky, Claro, Oi, Vivo e DirecTV GO. Para obter a emissora em sua programação entre em contato com a operadora.

Para quem não é assinante da TV paga, a opção é assistir no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. Por diferentes valores e pacotes, o torcedor tem acesso completo aos jogos da Champions na rodada para assistir por onde e como quiser, seja no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano

Onde assistir: TNT e HBO Max

Arbitragem: Danny Makkelie

VAR: Dennis Higler

Atlético de Madrid x Club Brugge: como estão na temporada?

Lanterna do grupo B com apenas 3 pontos conquistados, o Atlético de Madrid tem a oportunidade de se recuperar na Champions com a vitória nesta quarta-feira. No fim de semana, o elenco vem de vitória em cima do Girona dentro de casa, enquanto ocupa a quarta posição da tabela no Campeonato Espanhol.

Até aqui, venceu apenas uma partida e perdeu as outras duas na competição. Segundo o portal da UEFA, Felipe, Reguilón e Marcos Llorente são desfalques para o técnico Diego Simeone.

O Club Brugge é a grande sensação da Champions League 2022/23. Líder do grupo com 9 pontos, o elenco só depende de si para conquistar a classificação antecipada até as oitavas de final. Com três vitória, mantém 100% de aproveitamento na fase de grupos, pronto para brigar com vitoriosas equipes no mata-mata. No fim de semana, entretanto, perdeu para o Westerlo no Campeonato Belga, onde aparece em terceiro lugar.

Escalação

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savić, Giménez, Reinildo, Carrasco; Correa, Koke, Witsel, Griezmann; Matheus Cunha.

De acordo com o site da UEFA, a Escalação do Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Sowah e Jutgla.

Jogos da Champions hoje

Além do embate entre Atlético de Madrid e Club Brugge, outros sete confrontos também serão realizados nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Descubra quais são eles e onde assistir ao vivo.

Atlético de Madrid x Club Brugge (TNT e HBO Max)

Napoli x Ajax (Space e HBO Max)Sporting x Olympique – 16h (HBO Max)

Rangers x Liverpool – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Porto – 16h (HBO Max)

Viktoria Plzen x Bayern de Munique – 16h (HBO Max)

Barcelona x Inter de Milão – 16h (TNT e HBO Max)

Tottenham x Eintracht Frankfurt – 16h (Space e HBO Max)

