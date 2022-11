Onde vai passar jogo do Chelsea hoje na Champions - 02/11/2022

Os já classificados Chelsea recebem o Dínamo Zagreb nesta quarta-feira, 02 de novembro, pela sexta e última rodada da Champions League no grupo E. O jogo do Chelsea hoje tem início às 17h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Os croatas ainda sonham com a vaga na Europa League.

Confira o texto que o portal DCI preparou e saiba onde assistir ao jogo do Chelsea hoje com todos os detalhes.

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje terá transmissão do HBO Max, às 17h (Horário de Brasília), aos assinantes de todo o Brasil ao vivo.

O torcedor deve acessar a plataforma de streaming se quiser assistir ao duelo entre Chelsea e Dínamo nesta quarta-feira. Disponível para assinantes, o serviço de streaming é encontrado no site ou pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv.

Não é possível assistir por nenhum canal de TV.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

TV: Sem transmissão

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: François Letexier

Como vem Chelsea e Dínamo Zagreb no jogo de hoje?

O Chelsea já está classificado para o mata-mata da Champions. Porém, nesta quarta-feira, briga pelos três pontos para se manter na liderança do grupo E, uma vez que o Milan pode ultrapassá-lo se perder e descontar a diferença no saldo de gols.

Os Blues marcam 10 pontos na liderança com três vitórias, um empate e uma derrota. No Campeonato Inglês, o time coleciona 21 pontos na sexta posição.

Para o jogo de hoje na Champions, o elenco não terá James, Fofana e Kanté, lesionados de longa data.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho, Chukwuemeka, Chilwell; Ziyech, Pulisic e Broja.

O elenco do Dínamo está na lanterna do grupo E, mas ainda tem pelo que brigar nesta última rodada da Liga dos Campeões. Com 4 pontos conquistados em uma vitória, um empate e três derrotas, o time croata pode se classificar para a Europa League se vencer e o RB Salzburg perder para o Milan.

Apenas Sutalo é desfalque aos visitantes.

Provável escalação do Dínamo Zagreb: Livaković; Ristovski, J Šutalo, Perić; Špikić, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić; Orsic e Petkovic.

Quais equipes já estão classificadas na Champions League?

As equipes de Napoli, Liverpool, Porto, Club Brugge, Bayern de Munique, Inter de Milão, Tottenham, Frankfurt, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG e Benfica já estão classificados para as oitavas da Champions na temporada.

Pela última rodada nesta quarta-feira, outras equipes também podem garantir o seu espaço. São elas RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Milan. Elas entram em campo nesta quarta para buscarem os três pontos e consequentemente a vaga na tão sonhada competição.

O sorteio está marcado para a próxima segunda-feira, 07 de novembro, às 08h (Horário de Brasília), na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

