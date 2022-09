Onde vai passar jogo do Chelsea hoje? Qual o horário do Chelsea? (14/9)

Preparado para acompanhar a Liga dos Campeões? O Chelsea enfrenta o RB Salzburg nesta quarta-feira, 14 de setembro, na segunda rodada do grupo E a partir das 16h (Horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres. Confira onde vai passar jogo do Chelsea hoje no texto a seguir e todas as informações.

Estão no grupo E da Liga dos Campeões os times de Milan e Dínamo de Zagreb.

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje ao vivo?

O jogo do Chelsea hoje na Champions vai passar no HBO Max, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília). A partida pode ser assistida em todo o Brasil por assinantes.

A partida nesta quarta-feira não tem transmissão em nenhum canal de TV. Por isso, a única saída aos torcedores do Chelsea vai ser acompanhar através do HBO, serviço de streaming para assinantes. A plataforma está disponível no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Assinantes devem acessar a plataforma com e-mail de usuário e senha, ou até mesmo pelo navegador do celular e computador. Para aqueles que querem tornar-se assinantes, basta acessar www.hbomax.com e escolher o melhor pacotes, entre os valores R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Chelsea x RB Salzburg:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Arbitragem: Ivan Kruzliak

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje: HBO Max

Chelsea e RB Salzburg: como estão as equipes?

De maneira surpreendente, o Chelsea perdeu para o Dínamo de Zagreb na primeira rodada da Liga dos Campeões. Com a derrota, o elenco foi parar na lanterna do grupo E, sem pontos marcados. Por isso, entra em campo nesta quarta 100% preparado e confiante para vencer a primeira na nova temporada. No Campeonato Inglês, os Blues vem na 6ª posição com 10 pontos contabilizados.

Para Tuchel, apenas Kanté segue indisponível, conforme confirmou o técnico.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga (Mendy); Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount, Sterling e Havertz.

Do outro lado, o RB Salzburg também tropeçou em sua rodada de estreia na Champions. No entanto, conseguiu um ponto ao empatar com o Milan dentro de casa. Com apenas 1 ponto, ocupa a terceira posição com um gol marcado e um sofrido. Se vencer hoje, pode assumir até mesmo a liderança, dependendo dos outros resultados. No Campeonato Austríaco, é o líder com 21 pontos, três de vantagem. Para os visitantes, ettão fora do plantel de jogadores Diambou, Koïta, Omoregie, Piątkowski, Tijani, Solet e Wober, segundo informações da UEFA.

Provável escalação do RB Salzburg: Kohn; Dedic, Pavlovic, Bernardo, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjærgaard; Okafor e Fernando.

Últimos jogos:

O Chelsea não entrou em campo no fim de semana porque a rodada do Campeonato Inglês foi suspensa devido a morte da Rainha Elizabeth II.

Já o RB Salzburg entra em campo depois de vencer o Ried por 3 a 0, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Austríaco no último sábado (10/09). Os gols foram de Sesko, Adamu e Okafor.

Jogos da Champions League hoje

O torcedor pode ficar alerta porque outros oito jogos serão realizados nesta quarta-feira, 13 de setembro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Disputado em pontos corridos, trinta e duas equipes disputam a fase de grupos da Champions, divididas em oito grupos com quatro times em cada um. Cada vitória garante-lhes três pontos, enquanto o empate apenas um para os dois lados. Ao fim, avançam os dois primeiros de cada chave.

Confira a seguir todos os jogos da Champions hoje e onde assistir.

13h45

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

16h

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

