Onde vai passar o jogo do Real Madrid na Champions ao vivo - 20/09

Maior campeão da história da Champions, o Real Madrid estreia hoje na noite temporada, 20 de setembro, contra o alemão Union Berlin, no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo do Real Madrid hoje é válido pela primeira rodada do grupo C, com transmissão às 13h45 (de Brasília) para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Real Madrid ao vivo?

O canal TNT e a plataforma de streaming HBO Max transmitem o jogo do Real Madrid hoje na Champions, a partir das 13h45, horário de Brasília, com narração de André Henning para todos os estados do país.

No Brasil, o SBT é a dona dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões na TV aberta, mas a emissora só pode exibir um jogo por rodada, sempre as terças-feiras, no fim da tarde. Em operadoras por assinatura é a TNT quem dispõe dos direitos com exclusividade.

O Real Madrid, do treinador Carlo Ancelotti, entra em campo com Kepa; Rudiger, García, Alaba, Carvajal; Tchouameni, Valverde, Camavinga; Bellingham, Joselu e Rodrygo.

Para os alemães, que perderam para o Wolfsburg no fim de semana, o técnico Urs Fischer vai escalar Rannow; Knoche, Diogo Leite, Doekhi; Juranovic, Laidouni, Aaronson, Král, Gosens; Fofana e Behrens.

Horário: 13h45

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha

Arbitragem: Espen Eskas (NOR)

Onde assistir o jogo do Real Madrid: TNT e HBO Max

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Grupo do Real Madrid na Liga dos Campeões

O Real Madrid está no grupo C da Liga dos Campeões ao lado do Napoli, Braga e Union Berlin. O sorteio da UEFA definiu os oito grupos de quatro entre as 32 equipes que disputam a temporada, para a fase classificatória.

Na temporada passada, o elenco espanhol não enfrentou nenhum dos adversários. O Real chegou até a semifinal, mas perdeu para o Manchester City após a goleada na Inglaterra. Com 14 taças, o elenco espanhol é o maior campeão de todos os tempos da Champions.

A fase de grupos é disputada em seis rodadas por pontos corridos, de 19 de setembro a 13 de dezembro.

GRUPO C DA CHAMPIONS LEAGUE

1 Napoli

2 Real Madrid

3 Braga

4 Union Berlin

Por que Vinícius Júnior não está jogando?

O atacante Vinícius Júnior não vai jogar com o Real Madrid hoje porque ainda se recupera de lesão na coxa, sofrida em 25 de agosto, durante a partida contra o Celta de Vigo no Campeonato Espanhol. O clube confirmou a lesão mas não indicou o retorno do atleta.

Em comunicado publicado no site três dias depois, o Real Madrid informou que os exames realizados no brasileiro diagnosticaram a lesão no músculo bíceps femoral direito, considerada grave. O jogador chegou a ser convocado pelo treinador interino Fernando Diniz, da Seleção Brasileira, mas foi desconvocado após o boletim médico do Real Madrid.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a expectativa dos médicos do clube de Madrid é que Vini esteja de volta para o elenco entre 7 e 8 de outubro, em duelo contra o Osasuna, no Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Recentemente, o brasileiro foi indicado para o prêmio de melhor jogador do Mundo no Bola de Ouro, enquanto no FIFA The Best ficou fora da seleção dos melhores.

