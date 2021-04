Porto x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League hoje – 07/04

Porto e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (07), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán , a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida das quartas de final da Champions League. Quem vencer, garante vantagem no confronto da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Porto x Chelsea: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em três lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY:108, CLARO/NET: 151, VIVO: 100/651, OI: 48

Facebook da TNT Sports

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Porto x Chelsea

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Diogo Leite, Pepe, Nanu; Oliveira, Otávio, Uribe, Díaz; Marega, Toní Martínez.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic, Werner.

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Porto está em segundo lugar no Campeonato Português com cinquenta e sete pontos. Mesmo com o bom desempenho apresentado em campo, o clube português possui oito pontos a menos o líder, considerado difícil de ser alcançado. Agora, entra em campo pela Champions para reverter a situação diante aos torcedores. Então, em seu plantel, Taremi e Marcano estão fora.

Enquanto isso, o Chelsea caiu no rendimento, estando em 5ª posição no Campeonato Inglês com cinquenta e um pontos. Sem chances de ganhar o título, briga para conquistar uma vaga na Champions League do ano que vem. Por fim, Tuchel possui três dúvidas no elenco, sendo Kanté, Pulisic e Abraham.

Últimos jogos de Porto e Chelsea

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (03). No Campeonato Inglês, o Chelsea foi goleado em 5 a 2 pelo West Bromwich, equipe na zona de rebaixamento, em casa na 30ª rodada.

Do outro lado, o Porto venceu o Santa Clara em 2 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Português.

Veja também:

Após ser alvo de racismo, Diakhaby, do Valencia, fala pela primeira vez

Comportamento de Neymar irrita companheiros de equipe, diz jornal

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês