Premiação da Champions League 2023: quanto o campeão fatura?

A Inter de Milão busca o quarto título da Liga dos Campeões enquanto o Manchester City quer o primeiro troféu para ilustrar a sua sala de conquistas. A final será disputada em 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Além da orelhuda, o campeão também fatura a premiação da Champions League em dinheiro.

Qual é a premiação da Champions League para o campeão de 2023?

O campeão da Champions em 2023 vai faturar a premiação de 20 milhões de euros (R$ 105 milhões na cotação de junho), além da taça em prata.

O vice-campeão entre Manchester City e Inter de Milão ganhará R$ 81,5 milhões, ou € 15,5 milhões, de acordo com informações vinculadas no portal GE. O torneio de futebol da UEFA distribui premiações diferentes em dinheiro cada vez que o clube avança uma nova fase.

Por exemplo, se o Real Madrid passar da fase de grupos para as oitavas de final ele fatura R$ 50,4 milhões. No total, o clube pode chegar a final e, se vencer, poderá ganhar aproximadamente R$ 359 milhões, sem contar os valores de cada vitória ou empate na fase de grupos, apenas de classificação.

Confira todos os valores da premiação, de acordo com o GE.

Fase de grupos - R$ 81,9 milhões (15,6 milhões de euros)

Vitória na fase de grupos - R$ 14,7 milhões (2,8 milhões de euros)

Empate na fase de grupos - R$ 4,9 milhões (930 mil euros)

Oitavas de final - R$ 50,4 milhões (9,6 milhões de euros)

Quartas de final - R$ 55,6 milhões (10,6 milhões de euros)

Semifinal - R$ 65,6 milhões (12,5 milhões de euros)

Vice - R$ 81,5 milhões (15,5 milhões de euros)

Campeão - R$ 105,2 milhões (20 milhões de euros)

Como é a taça da Champions?

A taça da Champions League, ou 'orelhuda' como é chamada carinhosamente por torcedores, foi criada pelo artista Jürg Stadelmann em 1967, encomendada pelo Secretário Geral da UEFA, Hans Bangerter, após o Real Madrid pedir para manter a taça original.

A orelhuda foi fabricada por Stadelmann em Berna, na Suíça. De acordo com o site da UEFA, foram mais de 340 horas para ser produzida. A versão atual do trofú tem 73,5 cm de altura e pesa 7,5 kg.

A regra é clara: apenas os clubes que ganham a Champions cinco vezes ou em três ocasiões seguidas podem manter a peça original. Apenas Real Madrid, Ajax, Bayern, Milan, Liverpool e Barcelona tem o exemplar na estante dos prêmios.

Onde vai ser a final da Champions em 2023?

Manchester City e Inter de Milão disputarão a final da Champions no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, no próximo sábado, 10 de junho de 2023 às 16h, horário de Brasília.

Com capacidade para receber 75 mil torcedores, foram disponibilizados 72 mil ingressos à venda, sendo 20 mil tickets para cada elenco da final. Esta é a segunda decisão da Liga dos Campeões no estádio, palco da vitória do Liverpool nos pênaltis em cima do Milan em 2005.

Hoje, o Atatürk é a casa da Seleção Turca de futebol, além de receber duelos amistosos e confrontos do futebol turco ao longo das temporadas.

Manchester City e Inter de Milão entram em campo às 16h, horário de Brasília. No Brasil, a partida será exibida pelos canais SBT, TNT e nas plataformas HBO Max e no site do SBT ao vivo.

