Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje, terça - 01/11/2022

O canal do SBT vai transmitir um jogo de futebol nesta terça-feira, 1º de novembro, por todos os estados do país ao vivo e de graça. A última rodada da Liga dos Campeões traz dezesseis equipes em oito confrontos, onde apenas quatro vagas para as oitavas estão disponíveis. Saiba qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje e como assistir.

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje

O SBT hoje vai passar o jogo do Bayern de Munique e Inter de Milão às cinco da tarde (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Depois de transmitir a espetacular final da Libertadores entre Flamengo e Athletico PR no fim de semana, a emissora paulista exibe o duelo entre as equipes nesta terça-feira, pela última rodada da Champions, para todos os estados do Brasil.

Você pode acompanhar o jogo na TV aberta com a narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos. A transmissão se dá entre todos os estados do Brasil.

Tanto Bayern de Munique como Inter de Milão já estão classificados para as oitavas da Champions. Os alemães mantêm 100% de aproveitamento na liderança, enquanto os italianos estão na segunda posição.

Confira todos os detalhes de qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje.

Bayern de Munique x Inter de Milão

Terça-feira, 1º de novembro às 17h (Horário de Brasília)

Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Árbitro: Ivan Kruzliak

Onde assistir: SBT, TNT, HBO Max e Site do SBT

+ O Vasco pode ganhar os pontos do Sport? Entenda o julgamento

Como assistir o SBT pelo celular?

Você é do tipo de torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular? Se prefere a comodidade com apenas um toque saiba que você também pode assistir Bayern de Munique x Inter de Milão hoje de graça no celular

O torcedor só precisa acessar www.sbt.com.br, clicar na opção "ao vivo" localizada na parte de cima do menu e esperar o player carregar. Assim que a imagem aparecer, você pode assistir ao jogo de futebol.

Você pode acessar o site tanto pelo celular, Android ou iOS, pelo navegador ou até mesmo no computador e tablet, dispositivos móveis.

O torcedor também pode assistir de graça pelo aplicativo SBT Vídeos, disponível tanto para Android como iOS. Procure a plataforma na loja de aplicativos, baixe e acesse a programação ao vivo do canal de Silvio Santos para assistir.

+ Quem são os maiores campeões da Liga dos Campeões?

Outros jogos da Champions hoje na rodada

Além do jogo entre Bayern de Munique e Inter de Milão, outros sete confrontos serão disputados nesta terça-feira pela sexta e última rodada da Liga dos Campeões.

O destaque fica para o confronto entre Olympique de Marseille e Tottenham, já que o clube inglês pode se classificar para as oitavas de final se vencer. Por outro lado, Sporting e Eintracht Frankfurt também no grupo D brigam pela classificação.

Confira todos os jogos da rodada da Champions nesta terça e onde assistir cada um deles.

14h45:

Porto x Atlético de Madrid (TNT e HBO Max)

Bayer Leverkusen x Club Brugge (Space e HBO Max)

17h:

Bayern de Munique x Inter de Milão (SBT e HBO Max)

Liverpool x Napoli (TNT e HBO Max)

Olympique x Tottenham (Space e HBO Max)

Rangers x Ajax (HBO Max)

Viktoria Plzen x Barcelona (HBO Max)

Sporting x Eintracht Frankfurt (HBO Max)

+ 9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League