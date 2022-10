Qual canal vai passar Ajax x jogo do Liverpool hoje ao vivo e horário - 26/10

Qual canal vai passar Ajax x jogo do Liverpool hoje ao vivo e horário – 26/10

Ajax e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de outubro, às 16h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo A na Liga dos Campeões. O jogo do Liverpool hoje vai ser na Amsterdam Arena, na Holanda, com transmissão ao vivo para todo o país.

Em caso de empate ou vitória, os ingleses estarão classificados para a próxima fase. Já os holandeses precisam vencer as duas últimas partidas.

Qual canal vai passar jogo do Liverpool hoje na Champions

O jogo do Ajax e Liverpool hoje tem transmissão do HBO Max, serviço de streaming, às 16h (Horário de Brasília) por todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Liverpool hoje na Champions pelo celular, tablet, computador ou smartv no HBO Max.

A plataforma de streaming está disponível apenas para assinantes. Para tornar-se membro e conhecer os pacotes acesse www.hbomax.com.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Como vem Ajax e Liverpool ao jogo de hoje

Em terceiro lugar no grupo A com 3 pontos, o Ajax está em uma situação complicada. Se vencer o jogo desta quarta-feira ainda terá chances de lutar na última rodada pela classificação. Porém, se perder ou empatar, aí serão confirmados com a vaga da Liga Europa se empatarem e o Rangers perder. Pelo Campeonato Holandês o time aparece em primeiro lugar

Do outro lado, o Liverpool precisa de uma vitória ou empate para se garantir nas oitavas de final. Mesmo fora de casa, o elenco inglês é o favorito na disputa da rodada. Em segundo lugar com 9 pontos contabiliza três vitórias e uma derrota, diferente do seu desempenho na Premier League já que está em oitavo lugar.

Escalações de Ajax x Liverpool:

Os holandeses não poderão contar com Ahmetcan Kaplan, lesionado.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Klaassen; Tadić, Brobbey e Bergwijn.

O técnico Klopp tem baixas importantes em seu plantel. São eles Diogo Jota, Matip, Luis Díaz, o brasileiro Arthur e Thiago.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson; Elliott, Firmino, Carvalho; Salah.

