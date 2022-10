Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje x Bayern de Munique - 26/10

Como assistir ao jogo do Barcelona hoje contra o Bayern de Munique? O torcedor não quer perder o grande embate da quinta rodada na Liga dos Campeões. A disputa nesta quarta-feira começa às 16h (Horário de Brasília), direto do Camp Nou pelo grupo C na competição.

Confira o texto que o portal DCI preparou para você ficar por dentro de todos os detalhes do jogo.

Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona e Bayern de Munique hoje terá transmissão da TNT e HBO Max às 16h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O torcedor deve sintonizar o canal da TNT para assistir aos lances do embate. A emissora está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é acompanhar no HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. Acesse www.hbomax.com para encontrar todos os pacotes disponíveis aos usuários.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

TV: TNT

LiveStream: HBO Max no aplicativo ou no site www.hbomax.com

Como vem Barcelona x Bayern de Munique para o jogo?

É tudo ou nada para o Barcelona. Porém, além de vencer o seu jogo nesta quarta, terá de torcer por uma derrota da Inter contra o Plzen, o que na altura do campeonato parece pouco provável. Se ganhar e a Inter perder, aí a disputa vai para a última rodada.

Se o cenário não se realizar, aí o Barcelona vai para a Liga Europa se ganhar e a Inter também ganhar ou empatar. Em toda a competição no grupo C o elenco espanhol contabiliza em terceiro lugar uma vitória, um empate e duas derrotas.

Os anfitriões não poderão contar com Araújo e Sergi Roberto.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Alonso, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé; Lewandowski e Ansu Fati.

O Bayern de Munique já está classificado para as oitavas de final pelo grupo C. Porém, precisa do triunfo nesta quarta-feira para avançar como o líder e contar com a vantagem de decidir em casa. Na liderança com 12 pontos tem quatro vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento na fase de grupos.

Os alemães não podem jogar com o goleiro Neuer, Hernández e Sané, ambos heróis do primeiro jogo, e também Sarr.

Provável escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Coman; Choupo-Moting.

Último jogo de Barcelona x Bayern de Munique

A última partida entre Bayern de Munique e Barcelona aconteceu em 13 de setembro, na temporada atual, pela segunda rodada da Liga dos Campeões pela fase de grupos.

Em casa, na Allianz Arena, em Munique, o Bayern de Munique levou a melhor ao anotar 2 a 0 em cima do Barcelona, com gols de Lucas Hernandez e Leroy Sané no segundo tempo. O jogo marcou o reencontro de Robert Lewandowski com o seu antigo time.

Agora, é hora de saber quem vai levar a melhor mais uma vez no embate.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo.



