Qual canal vai passar jogo do Real Madrid hoje na Champions - 02/11/22

Já classificado para as oitavas, o Real Madrid cumpre o seu último compromisso da Champions nesta quarta-feira, contra o Celtic, pela sexta e última rodada do grupo F. O jogo do Real Madrid hoje vai começar às 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Qual canal vai passar jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão da TNT e HBO Max, às 14h45 (Horário de Brasília) por todo o Brasil ao vivo nesta quarta-feira.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal da TNT é quem transmite todas as emoções do Real Madrid nesta quarta, pela última rodada da Champions.

Outra opção é acompanhar tudo no HBO Max, plataforma de streaming disponível para aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

TV: TNT

Online: HBO Max no aplicativo ou site www.hbomax.com

Arbitragem: Stéphanie Frappart

Real Madrid x Celtic: como vem as equipes hoje?

O Real Madrid já está classificado para as oitavas de final da Champions. Por isso, o confronto nesta quarta serve apenas para batalhar pela liderança do grupo F, já que perdeu para o RB Leipzig na última rodada. O elenco contabiliza na primeira posição com 10 pontos em cinco vitórias, três empates e uma derrota. No Campeonato Espanhol aparece na liderança com 32 pontos.

Do outro lado, o Celtic já não tem mais chances de sequer classificar para os playoffs da Liga Europa. Em último na tabela do grupo com 2 pontos, o elenco pode até ganhar do Real hoje, mas ainda ficaria atrás do Shakhtar na classificação. Por isso, deve manter a escalação reserva enquanto disputa o Campeonato Escocês.

Escalações:

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Ceballos; Asensio, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Provável escalação do Celtic: Hart; Juranovic, Welsh, Jenz, Taylor; O'Riley, Hatate; Abada, Haksabanovic, Maeda; Furuhashi.

O técnico Ancelotti, do Real Madrid, não desfalques no plantel de jogadores.

Já os escoceses não terão McGregor, Starfelt e Carter-Vickers.

