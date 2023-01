Jogo do Real Madrid hoje x Valencia terá transmissão no Brasil; onde assistir

Valendo a classificação para a final da Supercopa da Espanha, as equipes de Real Madrid e Valencia se enfrentam nesta quarta-feira em disputa importante no calendário. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Real Madrid hoje será no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita. Saiba onde assistir a partida e todos os detalhes abaixo.

Quem vencer vai jogar contra o vencedor de Barcelona ou Betis na final da Supercopa da Espanha.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje na Supercopa da Espanha

O jogo do Real Madrid hoje na Supercopa da Espanha às 16h entre Real Madrid x Valencia terá transmissão do canal ESPN e Star +.

Disponível para operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe o embate decisivo na Supercopa da Espanha ao vivo para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar para assistir ao vivo.

Para quem não é assinante do canal fechado a opção é curtir no Star +, plataforma de streaming por assinatura em qualquer lugar do território nacional. Quem já é usuário pode acessar através do site (www.starplus.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Para tornar-se membro da plataforma basta acessar o portal oficial, escolher o melhor pacote ao seu bolso e se inscrever com email e a senha.

Real Madrid x Valencia

No fim de semana o Real Madrid foi derrotado pelo Villarreal na rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time merengue perdeu a oportunidade de retomar a liderança principalmente porque o Barcelona conseguiu vencer na rodada e aumentou a vantagem que possui.

O elenco joga a competição da Supercopa da Espanha este ano porque foi campeão espanhol na temporada passada.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Rudiger, Mendy, Militão, Carvajal; Modric, Camavinga, Kroos; Benzema, Vini Júnior e Valverde.

Do outro lado, o Valencia vem de derrota para o Cádiz na última rodada do Campeonato Espanhol na temporada. Ocupando o décimo primeiro lugar da tabela com 19 pontos, o elenco soma cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas na temporada.

Para o jogo de hoje deve manter a escalação 100% titular em busca da classificação até a final.

Escalação do Valencia: Mamardashvili; Correia, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Moriba; Kluivert, Cavani e Lino.

Como funciona a Supercopa?

Realizada desde 1982, a Supercopa da Espanha é uma das mais renomadas competições de futebol no país.

O sistema do torneio funciona da seguinte maneira: o campeão da La Liga joga contra o vencedor da Copa do Rei para saber quem será eleito o melhor time da Espanha.

Porém, em 2019, a competição ganhou uma nova cara: trata-se de quatro equipes integrantes, com o campeão e vice-campeão do Campeonato Espanhol, e o campeão e vice da Copa do Rei. Os times jogam a semifinal em partida única e os dois vencedores vão para a final, também em jogo único.

