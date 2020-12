RB Leipzig x Manchester United: onde assistir ao jogo da Champions

Em disputa por vaga nas oitavas de final, RB Leipzig e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (08), às 17h, pela sexta e última rodada do grupo H, na Champions League. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Ambas as equipes aparecem empatadas no grupo, com nove pontos. Quem vencer, avança até as oitavas de final. Em caso de empate, o time inglês possui vantagem.

RB Leipzig x Manchester United: onde assistir?

A partida entre RB Leipzig e Manchester United possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Qual é a situação dos times pelo grupo H?

Paris Saint-Germain, Manchester United e RB Leipzig possuem nove pontos, ou seja, todos empatados. A equipe inglesa enfrenta o Leipzig nesta terça na Alemanha. Para ter a classificação, tem que vencer ou empatar. Entretanto, para atingir a liderança, precisa contar com uma derrota do PSG.

Já o RB Leipzig também só depende de uma vitória em campo, assim como o time de Neymar. Enquanto isso, o Istanbul Basaksehir aparece em último na tabela, com três pontos, desclassificado.

Possíveis escalações de RB Leipzig x Manchester United

Para o time alemão, Henrichs, Klostermann e Laimer estão lesionados e seguem fora deste duelo, confirmou o site oficial. Já Hee-chan Hwang e Samardžić estão afastados por testarem positivo para o coronavírus.

Upamecano está suspenso.

Provável RB Leipzig: Gulacsi; Orban, Konate, Halstenberg, Angelino; Mukiele, Sabitzer, Haidara; Forsberg, Olmo, Poulsen.

Cavani e Martial estão fora do jogo de hoje por pequenas lesões, segundo a convocação oficial do clube. De Gea, Tuanzebe e Luke Shaw retornam ao elenco.

Fred cumpre suspensão, já que foi expulso na última partida contra o PSG pela Champions.

Provável United:De Gea; Lindelof, Alex Telles, Maguire, Wan-Bissaka, Maguire; McTominay, Matic; Fernandes; Greenwood, Rashford.

🚨 The boss has named the 2️⃣3️⃣ Reds who will travel to Germany for tomorrow's decider ⤵️#MUFC #UCL — Manchester United (@ManUtd) December 7, 2020

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta terça. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Lazio x Club Brugge – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Zenit x Borussia Dortmund – 14h55 – Canal Space

Chelsea x Krasnodar – 17h – Canal Space

Dínamo x Ferencváros – 17h – EI Plus

PSG x Istanbul – 17H – Facebook Esporte Interativo

Rennes x Sevilla – 17h – EI Plus

Barcelona x Juventus – 17h – Canal TNT