Real Madrid x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao jogo de hoje

Real Madrid e Borussia Mönchengladbach se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 17h, pela sexta e última rodada do grupo B, pela Champions League, no Estádio Alfredo Di Stefano. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com o grupo completamente embolado, todas as quatro equipes possuem chances de classificação. Neste confronto, quem vencer está classificado. Em caso de empate, o time alemão carimba o passaporte até as oitavas.

O jogo entre Real Madrid e Borussia Mönchengladbach possui transmissão do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI PLus.

Em primeiro lugar aparece o Borussia, com oito pontos. Se derrotar o Real hoje ou até mesmo empatar, está classificado. Contudo, se perder, precisa torcer por um empate no outro jogo.

Para o Shakhtar, que está em segundo lugar, com sete, vencendo já se classifica. Mas, se o time espanhol perder, ai o empate serve.

Já o Real Madrid, em terceira posição, com sete pontos também, depende apenas de si mesmo. Se superar os alemães, está dentro. Se ficar tudo igual, aí precisa torcer para a Inter ganhar.

Em último, com cinco pontos, a Inter de Milão segue viva depois de vencer o Gladbach na última rodada. Para que consiga avançar de fase, precisa vencer e torcer para que um dos dois rivais ganhem.

Zidane continua sem Valverde, Mariano, Hazard e Jovic, todos lesionados. Sergio Ramos, Odriozola e Carvajal estão de volta ao plantel. É provável que o técnico entre com força máxima, já que a partida é decisiva.

Enquanto isso, o time visitante não tem Hofmann, lesionado, e Bensebaini, afastado por covid-19. Lainer e Stindlr cumprem suspensão.

Já Nico Elvedi é dúvida. O técnico Marco Rose garantiu que o atleta viajou até Madrid, mas que será avaliado antes.

🎙️ #Rose: "Nico #Elvedi has only missed a week. He is a top centre-half and can play in a back-three or four. It will be an important factor for us if he is fit tomorrow."#DieFohlen #UCL #RMABMG pic.twitter.com/z0b19VNSWn

— Gladbach (@borussia_en) December 8, 2020