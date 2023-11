SBT transmite jogo da Champions hoje? Programação na terça - 07/11

Terça-feira é dia de jogo de futebol na tela do SBT. A emissora vai transmitir uma partida da Champions League hoje, 07 de novembro, válida pela quarta rodada da fase de grupos, para todo o país. Com início às 16h45 (de Brasília), saiba qual jogo o SBT vai exibir nesta terça e como assistir.

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje?

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Milan e PSG na Champions League hoje, às 16h45 (de Brasília), com narração de Cléber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos para todo o país. O confronto vai ser no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quarta rodada do grupo F.

Terceiro lugar no Campeonato Italiano, o Milan ainda busca a sua primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões, somando dois pontos em último lugar. Já o PSG, líder com seis pontos em duas vitórias e uma derrota, precisa dos três pontos para se manter na liderança.

A Liga dos Campeões é disputada por 32 equipes separadas por oito grupos de quatro. Elas jogam entre si por seis rodadas, turno e returno, onde os dois primeiros de cada chave avançam para as oitavas de final e os terceiros se classificam para os playoffs da Liga Europa.

Para o jogo desta terça, o técnico Stefano Pioli vai utilizar Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Rafael Leão, Giroud e Pulisic.

Já Luis Enrique terá Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández; Zaire-Emery, Ugarte, Lee; Dembélé, Kolo Muani e Mbappé.

Jogo: Milan x PSG

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Onde assistir: SBT, site do SBT, TNT e HBO Max.

Confira todos os grupos do sorteio da Champions League 2023

Como assistir o SBT online?

Além de acompanhar a programação do SBT na televisão, da maneira tradicional, também é possível ver a emissora na internet. Isso porque o site oficial disponibiliza a transmissão gratuita de imagens do canal para todos os usuários.

É possível assistir o SBT de graça com apenas um clique no computador ou até mesmo no celular. Se preferir a praticidade, também dá para ter acesso ao canal no aplicativo SBT Vídeos, disponível de graça na loja de aplicativos Android e Apple.

Acompanhe o passo a passo e saiba como assistir o SBT na internet.

Passo 1: Acesse www.sbt.com.br através do navegador do seu computador ou celular, clique no ícone 'Ao vivo', em vermelho e branco, localizado no lado esquerdo do menu.

Passo 2: Depois, o site irá redirecionar você para o player do SBT. Espere carregar, dê o 'play' e assista ao vivo a emissora com apenas um clique.

Lembrando que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Saiba quando estreia Abismo de Paixão, nova novela do SBT

Jogos da quarta rodada na Champions League

Além do embate entre Milan e PSG, a quarta rodada da Liga dos Campeões apresenta também outros 15 jogos entre a terça e quarta-feira, com transmissão ao vivo.

TERÇA-FEIRA, 07/11:

Borussia Dortmund x Newcastle

Horário: 14h45

Local: Signal Iduna Park

Onde assistir: Space e HBO Max

Shakhtar Donetsk x Barcelona

Horário: 14h45

Local: Volksparkstadion

Onde assistir: TNT e HBO Max

Lazio x Feyenoord

Horário: 17h

Local: Estádio Olímpico de Roma

Onde assistir: HBO Max

Porto x Antwerp

Horário: 17h

Local: Estádio do Dragão

Onde assistir: HBO Max

Manchester City x Young Boys

Horário: 17h

Local: Etihad Stadium

Onde assistir: HBO Max

Atlético de Madrid x Celtic

Horário: 17h

Local: Estádio Cívitas Metropolitano

Onde assistir: Space e HBO Max

Estrela Vermelha x RB Leipzig

Horário: 17h

Local: Rajko Mitic Stadium

Onde assistir: HBO Max

QUARTA-FEIRA, 08/11:

Real Sociedad x Benfica

Horário: 14h45

Local: Estádio Anoeta

Onde assistir: TNT e HBO Max

Napoli x Union Berlin

Horário: 14h45

Local: Estádio Diego Armando Maradona

Onde assistir: Space e HBO Max

Copenhague x Manchester United

Horário: 17h

Local: Estádio Parken

Onde assistir: Space e HBO Max

RB Salzburg x Inter de Milão

Horário: 17h

Local: Red Bull Arena

Onde assistir: HBO Max

Bayern de Munique x Galatasaray

Horário: 17h

Local: Allianz Arena

Onde assistir: HBO Max

Arsenal x Sevilla

Horário: 17h

Local: Emirates Stadium

Onde assistir: HBO Max

PSV x Lens

Horário: 17h

Local: Philips Stadion

Onde assistir: HBO Max

Real Madrid x Braga

Horário: 17h

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: TNT e HBO Max

Leia também:

Confira a lista completa dos maiores campeões da Liga dos Campeões