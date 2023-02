Transmissão jogo do Porto x Inter de Milão hoje na Champions (22/02) - horário e como assistir

O primeiro jogo das oitavas de final entre Inter de Milão e Porto será disputado nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. A bola rola no jogo do Porto hoje às 17h (horário de Brasília). Todos os detalhes você confere no texto.

Quem vencer o confronto garante a vantagem nas oitavas de final. O jogo de volta está marcado para terça-feira, 14 de março, na cidade de Porto, em Portugal.

Onde vai passar o jogo do Porto hoje ao vivo

O jogo do Porto hoje na Champions terá transmissão do canal Space às 17h, horário de Brasília.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ter a emissora na programação para curtir as emoções da Liga dos Campeões nesta quarta-feira.

Tudo o que o torcedor tem que fazer é sintonizar o canal em sua televisão e acompanhar ao vivo a partida de futebol de qualquer lugar do Brasil.

O Space é um canal de entretenimento, filmes e séries, da Turner em conjunto com a Warner Bros Company.

SKY: 110 e 510

CLARO: 154 e 654

OI: 68

VIVO: 649

TVN: 97 e 497

TV ALPHAVILLE: 153

CABO TELECOM: 826

Como assistir jogo da Inter de Milão x Porto online hoje

Para o torcedor que gosta de praticidade e acompanha tudo pelo celular, dá para sintonizar o HBO Max.

O serviço de streaming está disponível só para quem é assinante. Isso significa que é preciso acessar o site do produto, encontrar todos os pacotes em diferentes opções e preços, escolher o melhor ao seu bolso e aí se tornar assinante.

Dá para assistir o HBO Max ao vivo no computador, através do site no navegador, ou também nos aplicativos para celular, tablet, smartv e até no videogame, como o Ps4.

Inter de Milão x Porto

Data: Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: Space e HBO Max

Árbitro: Srdjan Jovanović

Escalações:

Os anfitriões continuam sem Correia.

Já para os portugueses, Meixedo, com o joelho machucado, e Veron, com o tornozelo em recuperação, não podem jogar nesta quarta-feira pela Champions.

Provável escalação da Inter de Milão: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez e Lukaku.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Grujić, Eustáquio, André Franco, Pepê; Taremi e Toni Martínez.

Oitavas de final da Champions League

Além do jogo do Porto e Inter de Milão, outros confrontos são válidos pelas oitavas de final da Champions.

A primeira rodada termina nesta quarta, por isso confira todos os resultados.

Terça-feira, 14/02:

PSG 1 x 0 Bayern de Munique

Milan 1 x 0 Tottenham

Quarta-feira, 15/02:

Club Brugge 0 x 2 Benfica

Borussia Dortmund 1 x 0 Chelsea

Terça-feira, 21/02:

Liverpool 2 x 5 Real Madrid

Eintracht Frankfurt 0 x 2 Napoli

Quarta-feira, 22/02:

RB Leipzig x Manchester City - 17h (horário de Brasília)

Inter de Milão x Porto - 17h (horário de Brasília)

