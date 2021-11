Villarreal x Young Boys: onde assistir ao jogo de hoje e escalações (02/11)

As equipes de Villarreal x Young Boys se enfrentam nesta terça-feira, 02/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo F na Champions League no Estádio de La Cerámica. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Villarreal x Young Boys: onde assistir ao vivo? O confronto entre Villarreal e Young Boys terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de La Cerámica, cidade de Vila-real, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Villarreal x Young Boys

O elenco de Unai Emery para hoje não terá Gerard Moreno, peça fundamental, e Foyth, ambos lesionados.

Já o time suíço tem uma extensa lista de desfalques, começando por Von Ballmoos, Lustenberger, Nsame e por fim Monteiro, também machucados.

Villarreal : Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Danjuma, Yeremi Pino

: Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Danjuma, Yeremi Pino Young Boys: Faivre; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, C Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; Elia

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Villarreal saiu na frente no confronto da rodada passada ao ganhar por 4 a 1 jogando na Suíça. Agora, com a vantagem de estar em sua casa e contar com a forte presença da torcida, os espanhóis esperam repetir o show para disparar o grupo e quem sabe assim tomar a liderança do Manchester United, contando com tropeço do rival.

Enquanto isso, o Young Boys conta com uma vitória e duas derrotas na lanterna do grupo. Porém, com uma tabela completamente embolada, segue vivo na disputa se ganhar o jogo de hoje pulando para a segunda ou terceira posição, além de torcer por uma vitória dos ingleses na rodada que lhe favorecerá.

