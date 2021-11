Bayer Leverkusen x Betis: saiba onde assistir ao jogo de hoje (04/11)

Em confronto direto, Bayer Leverkusen x Betis entram em campo nesta quinta-feira, 04/11, às 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo G na Liga Europa no BayArena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Bayer Leverkusen x Betis: onde assistir ao vivo O confronto entre Bayer Leverkusen e Betis terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 04 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: BayArena, cidade de Leverkusen, na Alemanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Bayer Leverkusen x Betis

O elenco alemão não poderá contar com Palacios, Baumgartlinger, Schick, Aránguiz, Bellarabi e Fosu-Mensah, lesionados.

Já os espanhóis não poderão contar com Salaby e Camarasa.

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Hincapié, Kossounou, Tah, Frimpong; Demirbay, Andrich; Diaby, Wirtz, Paulinho; Alario

Hrádecky; Hincapié, Kossounou, Tah, Frimpong; Demirbay, Andrich; Diaby, Wirtz, Paulinho; Alario Betis: Bravo; Montoya, Pezzella, González, Miranda; William Carvalho, Guardado; Joaquin, Fekir, Ruibal; Borja Iglesias

Principais informações sobre o jogo de hoje

Vindo de uma derrota para o Wolfsburg no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen promete concentrar todas as suas forças para o confronto desta quinta-feira na Liga Europa. Com 7 pontos na liderança, os alemães tem a vantagem pelo saldo de gols e, ganhando o jogo de hoje, pode seguir na ponta com vantagem.

Enquanto isso, o Betis vem logo atrás, em segundo lugar, também com 7 pontos na conta. Por isso, deve entrar com toda a força necessária se quiser seguir vivo na busca pela vaga direta até a próxima fase da Liga Europa na temporada, evitando o máximo permanecer na vice-liderança.

