Quem vai transmitir jogo da Roma x Bayer Leverkusen na Liga Europa - 11/05

Vai começar a decisão na Liga Europa! Roma e Bayer Leverkusen disputam a ida na semifinal nesta quinta-feira, 11 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, às 16h, horário de Brasília. O jogo da Roma hoje tem transmissão ao vivo para o torcedor acompanhar como e onde quiser.

Este é o primeiro jogo da semifinal. Os times disputam a volta na próxima quinta, 18 de maio, no mesmo horário, mas na Alemanha, na Bay Arena.

Qual canal vai passar jogo da Roma hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo da Roma hoje na Liga Europa no canal ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura ao vivo.

Nesta quinta-feira, nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo entre Roma e Bayer Leverkusen. É necessário ser cliente da TV paga para curtir a transmissão.

Dá para assistir em qualquer estado do Brasil. Entre em contato com o seu operador.

Assistir Roma online hoje

Para assistir a partida entre Roma e Bayer Leverkusen o torcedor pode sintonizar o Star Plus, serviço de streaming por assinatura.

O produto só funciona para quem é assinante. Dá para assistir o catálogo de filmes, séries e jogos pelo computador ou no aplicativo no celular, Android ou iOS, ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet.

Entre no site (www.starplus.com), escolha qual pacote é o melhor ao seu bolso e faça o cadastro. O menor valor é de R$ 40,90 por mês.

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Estádio Olímpico de Roma

: Estádio Olímpico de Roma Onde assistir: ESPN e Star Plus

Escalações de Roma x Bayer Leverkusen

José Mourinho é considerado por fanáticos como um dos maiores treinadores da história do futebol. Nesta quinta-feira, diante do Bayer, o professor deve escalar os titulares, com exceção de Karsdorp, Llorente e Kumbulla que se recuperam de lesões.

Do outro lado, Xabi Alonso, ídolo do futebol alemão, não poderá escalar Lunev e Patrik Schick.

Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala e Abraham.

Bayern Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Andrich, Bakker, Palacios, Frimpong; Wirtz, Diaby e Hlozek.

Árbitro de semifinal é o mesmo de Brasil x Croácia na Copa

O inglês Michael Oliver vai apitar o jogo da Roma hoje contra o Bayer Leverkusen na semifinal da Liga Europa, no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. O árbitro ficou conhecido depois de apitar as quartas de final entre Brasil e Croácia, partida polêmica e que deixou brasileiros irados.

Os croatas ganharam nos pênaltis dos brasileiros. Ele também apitou Costa Rica e Japão e México e Arábia Saudita na fase de grupos.

Os auxiliares nesta quinta-feira serão Stuart Burt e Lee Betts e o quarto árbitro Craig Pawson. No VAR, árbitro de vídeo, Stuart Attwell.

Quem é o adversário na final?

Roma ou Bayer Leverkusen, o ganhador da semifinal, vai enfrentar na final da Liga Europa a Juventus ou o Sevilla no dia 31 de maio de 2023, sábado, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.

Os dois finalistas vão se enfrentar em partida única no estádio com capacidade para 65 mil torcedores. O nome é uma homenagem para Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid e Honvéd. Esta é a segunda final da UEFA no campo.

Em 2020, recebeu a decisão entre Bayern de Munique e Sevilla na Supercopa da UEFA. O Bayern venceu o time espanhol por 2 a 1. O estádio também recebeu quatro jogos da Eurocopa no mesmo ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Europa League (@europaleague)

Leia também:

Tem prorrogação na semifinal da Champions League 2023?