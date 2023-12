Onde vai passar o jogo do Liverpool na Liga Europa (14/12)

Já classificado para as oitavas de final como o primeiro do grupo E, o Liverpool enfrenta o Union Saint-Gilloise nesta quinta-feira, 14 de dezembro, pela sexta e última rodada da Liga Europa. O jogo do Liverpool acontece no Estádio Lotto Park, às 14h45 (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Liverpool hoje?

A partida entre Union Saint-Gilloise e Liverpool é válida pela última rodada da Liga Europa, e a única forma de acompanhar ao vivo é no canal ESPN, na TV paga, e no Star Plus, serviço de streaming para assinantes.

Na televisão aberta, a TV Cultura é a única que detém os direitos de transmissão do torneio, mas a emissora decidiu não exibir o jogo do Liverpool. Em operadoras de TV por assinatura, a ESPN é o único canal que pode exibir os confrontos.

O Star Plus, serviço de streaming, está disponível via web (www.starplus.com) e no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Possíveis escalações de Union Saint-Gilloise x Liverpool:

O time belga não tem desfalques para o jogo de hoje, enquanto Klopp, técnico do Liverpool, tem as baixas de Matip, Thiago, Salah, Andy Robertson e Bajcetic.

Escalação do jogo do Union Saint-Gilloise: Moris; Allister, Burgess, Machida; Lapoussin, Vanhoutte, Rasmussen, Castro-Montes; Amoura, Rodríguez e Puertas.

Escalação do jogo do Liverpool: Kelleher; Tsimikas, Quansah, Konaté, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Gakpo, Luis Díaz e Doak.

Como está o grupo E da Liga Europa?

Líder do grupo E com 12 pontos, o Liverpool pode até perder para o Union Saint-Gilloise que continua classificado para as oitavas de final da Liga Europa. O time inglês venceu quatro dos confrontos e perdeu só um na fase de grupos.

O Toulouse é o vice-líder do grupo, com 8 pontos, seguido do Union Saint-Gilloise, em terceiro com 5. Durante a última rodada, as duas equipes disputarão a vaga para os playoffs da Liga Europa, também chamada de segunda fase, onde os segundos colocados enfrentam os terceiros lugares dos grupos da Champions.

Para o Toulouse basta o empate para assegurar a vice-liderança. Já o Union precisa vencer o Liverpool e descontar a diferença no saldo de gols com o time francês.

Em último lugar está o LASK, com apenas 3 pontos. Ao fim da rodada, a terceira posição vai disputar os playoffs da Conference League, enquanto o lanterna é eliminado.

Quem o Liverpool vai enfrentar nas oitavas de final?

O Liverpool já tem a sua vaga nas oitavas de final reservada, mas precisa esperar até fevereiro para saber quem vai ser o seu adversário. Isso porque as oitavas da Liga Europa apresentam os oito líderes da fase de grupos e os oito vencedores dos "playoffs".

A fase eliminatória - ou playoffs - termina em 22 de fevereiro. Daí, a UEFA realizará o sorteio com as 16 equipes para formar as oitavas de final em 23 de fevereiro, sexta-feira, em Nyon, na Suíça. Times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como integrantes do mesmo pote.

Até o momento, Atalanta, Bayer Leverkusen e Liverpool estão confirmados nas oitavas de final. A primeira mão das oitavas vai ser em 7 de março de 2024, enquanto a volta acontece uma semana depois, em 14 de março.

Vindo da Champions League, vão disputar os playoffs o Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

Por que o Liverpool não joga a Champions?

O Liverpool está fora da Liga dos Campeões porque não conseguiu a vaga na temporada passada. Na edição passada, o time foi eliminado nas oitavas de final enquanto no Campeonato Inglês terminou fora da zona de classificação para o torneio.

Campeão em 2019, o Liverpool alcançou as oitavas de final da Champions na temporada passada, mas foi eliminado pelo Real Madrid. Sem disputar a final, o Liverpool também perdeu a oportunidade de levantar a taça e até de carimbar o passaporte para a edição seguinte.

No Campeonato Inglês, o Liverpool não fez uma boa temporada. Venceu 19 partidas das 38 disputadas, com 10 empates e nove derrotas, ocupando a 5ª posição com 67 pontos, quatro a menos do que o Newcastle, quarto colocado.

A Inglaterra tem direito a distribuir quatro vagas diretas para a Champions League: ao fim da temporada, os quatro primeiros da tabela de classificação do Campeonato Inglês asseguram o passaporte para o torneio. Como o Liverpool ficou fora do G4, perdeu a oportunidade de jogar o campeonato.

