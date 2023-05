Onde vai passar jogo da Juventus x Sevilla na Liga Europa (11/05)

Juventus e Sevilla dão o pontapé inicial nas semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira, 11 de maio, com o confronto de ida no Juventus Stadium, em Turim, às 16h, horário de Brasília. O jogo da Juventus hoje tem transmissão ao vivo na televisão e na internet.

Este é apenas o primeiro jogo da semifinal na Liga Europa, ninguém é eliminado se perder. O vencedor vai disputar a final contra Roma ou Bayer Leverkusen.

Qual canal vai transmitir jogo da Juventus hoje

A Cultura e o SBT transmitem na TV aberta a partida entre Juventus e Sevilla na Liga Europa nesta quinta-feira. O duelo é válido pelo primeiro jogo da semifinal na competição de futebol.

O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil em ambos os canais. Na TV Cultura a narração é de Marco de Vargas com comentários de Arnaldo Ribeiro. É só sintonizar o televisor e torcer por seu time do coração.

Já no canal SBT, também na TV aberta, a narração vai ser de Luiz Alano com comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos.

Como assistir Juventus online hoje

Para quem curte assistir o futebol pelo computador ou celular existem quatro opções: a transmissão nos sites da TV Cultura e SBT, o aplicativo SBT Vídeos e o serviço de streaming Star Plus.

Quem é assinante do Star Plus pode assistir a partida da Liga Europa no computador, celular, tablet ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet. Entre no site (www.starplus.com) e faça o seu cadastro para se tornar assinante do produto.

Para ver de graça basta acessar o site da TV Cultura (cultura.uol.com.br) ou SBT (www.sbt.com.br) e acompanhar a programação do canal como e onde quiser. Também dá para ver no SBT Vídeos, aplicativo gratuito.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim

TV: SBT e TV Cultura

Online: Site da TV Cultura, site do SBT, SBT Vídeos e Star+

Escalações de Juventus x Sevilla

O técnico Allegri, da Juventus, deve escalar os titulares para o confronto desta quinta-feira na Liga Europa. No entanto, o brasileiro Kaio Jorge e De Sciglio são desfalques por lesões.

Para José Luis Mendilibar, comandante do time espanhol, apenas Joan Jordán e Marcão são desfalques.

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Danilo, Bremer; Kostic, Cuadrado, Rabiot, Paredes, Fagioli; Vlahovic e Di María.

Sevilla: Bono; Navas, Badé, Rekik, Acuña; Fernando, Gudelj, Ocampos, Rakitic; Gil e En-Nesyri.

Sevilla é o maior campeão da Liga Europa

O Sevilla é o time com mais títulos na Liga Europa com seis taças. Nos últimos dez anos, o time espanhol faturou quatro prêmios na competição da UEFA, aumentando a vantagem que possui diante dos adversários.

O clube conquistou o troféu nos anos de 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020. O último título foi conquistado em cima da Inter de Milão, por vitória de 3 a 2 na Alemanha, na cidade de Colônia.

Enquanto isso, a Juventus contabiliza três taças, conquistadas em 1977, 1990 e 1993. Saiba se os times já conquistaram o título da Liga dos Campeões aqui.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Sevilla e Juventus está marcada para a próxima quinta-feira, 18 de maio, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

Todos os jogos da Liga Europa sempre são disputados na quinta-feira. No caso da semifinal, os confrontos acontecem no mesmo horário, mas em países diferentes. Ao determinar a tabela dos jogos, a UEFA define o mando de campo para evitar problemas na logística.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UEFA Europa League (@europaleague)



