Betis x Bayer Leverkusen: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 21/10

Em partida válida pela terceira rodada do grupo G, Betis x Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), na Liga Europa no Estádio Benito Villamarín. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Betis x Bayer Leverkusen hoje? O confronto entre Betis e Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Betis x Bayer Leverkusen

Manuel Pellegrini, técnico do Betis, não poderá contar com Sabaly, lesionado. Já Gerardo Seoane, o comandante dos alemães não tem Julian Baumgartlinger, Charles Aránguiz, Exequiel Palacios e Nadiem Amiri são baixas.

Betis : Silva; Álex Moreno, Edgar, Bartra, Bellerín; William Carvalho, Guardado; Rodri, Fékir, Canales; Willian José

: Silva; Álex Moreno, Edgar, Bartra, Bellerín; William Carvalho, Guardado; Rodri, Fékir, Canales; Willian José Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Amiri, Demirbay; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Betis aparece em segundo lugar no grupo G com 6 pontos, ou seja, está empatado com o adversário de hoje e, de qualquer maneira, os espanhóis buscam a vitória para terminar a semana no topo da classificação. Porém, o confronto promete muito bom futebol.

Depois de tomar uma goleada do Bayern de Munique no fim de semana, o elenco do Bayer Leverkusen volta a jogar pela Liga Europa na terceira rodada. Em primeiro lugar com 6 pontos, os alemães querem a permanência na liderança mas, para isto acontecer, precisam do resultado positivo em seu favor.

