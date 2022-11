Confrontos da Liga Europa nos playoffs 2022/23; veja resultado do sorteio

A UEFA determinou na manhã desta segunda-feira, 07 de novembro, os confrontos da Liga Europa nos playoffs da temporada. Realizado em Nyon, na Suíça, o confronto de destaque foi Barcelona contra Manchester United, e a serem disputados em fevereiro do ano que vem. Confira todos os jogos e as datas após o sorteio.

Confrontos da Liga Europa nos playoffs 2022/23

Os playoffs na Liga Europa estão definidos! Nesta segunda-feira, o sorteio da UEFA determinou os oito confrontos da fase preliminar, onde dezesseis equipes terão a chance de se juntarem aos classificados das oitavas de final.

O destaque fica para o duelo entre Barcelona e Manchester United, com o reencontro de Cristiano Ronaldo com o antigo ex-adversário no Campeonato Espanhol.

A segunda fase reúne os segundos colocados dos grupos na Liga Europa e os terceiros lugares da Champions. Quem vencer, segue para as oitavas para jogar diante dos primeiros lugares onde será realizado um novo sorteio. A única regra do sorteio da UEFA é que equipes do mesmo país e também do mesmo grupo não podem se enfrentar.

Confira os jogos dos playoffs na Liga Europa (os times da direita decidem em casa).

- Barcelona x Manchester United

- Juventus x Nantes

- Sporting x Midtjylland

- Shakhtar Donetsk x Rennes

- Ajax x Union Berlin

- Bayer Leverkusen x Monaco

- Sevilla x PSV

- RB Salzburg x Roma

Quando serão os jogos dos playoffs na Liga Europa 2022/23

Os playoffs serão disputados em 16 de fevereiro (ida) e em 23 de fevereiro de 2023 (volta).

Os times do primeiro pote decidem as oitavas de final em casa. Lembrando que não tem gol fora de casa na Liga Europa em nenhuma etapa. Em caso de empate na soma dos placares a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, aí a disputa nos pênaltis será iniciada.

Os oito vencedores dos playoffs se unem aos líderes dos grupos nas oitavas de final. O sorteio que define os jogos das oitavas será realizado em 24 de fevereiro, também em Nyon, na Suíça. Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencváros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad e Union Saint-Gilloise estão classificados para as oitavas.

