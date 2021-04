Dínamo Zagreb x Villarreal: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 08/05

Dínamo Zagreb e Villarreal se enfrentam nesta quinta-feira (08), no Estádio Maksimir, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Dínamo Zagreb x Villarreal: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

Em primeiro lugar do Campeonato Croata com sessenta e um pontos está o Dínamo, empatado com o vice-líder na pontuação. Em toda a temporada, venceu dezenove jogos, empatou quatro e perdeu três. Agora, entra em campo nesta quinta com o propósito de encerrar bem a temporada ganhando o título da competição. Então, não possui novas baixas em seu elenco.

Enquanto isso, o Villarreal realiza uma boa temporada no Campeonato Espanhol, ocupando a 7ª posição com quarenta e seis pontos. Dessa maneira, venceu onze jogos, empatou treze e perdeu cinco, com o principal objetivo de conquistar uma vaga em competições no ano que vem. Por fim, em seu plantel, Iborra e Estupiñan são baixas.

Possíveis escalações de Dínamo Zagreb x Villarreal

Possível Dínamo: Livakovic; Lauritsen, Théophile-Catherine, Stojanović, Leovac; Majer, Jakic, Misic; Orsic, Gavranović, Atiemwen.

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Gaspar, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue; Trigueros, Peña, Bacca, Moreno.

Últimos jogos

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (03). O Dínamo ficou no empate em 1 a 1 contra o Sibenik jogando fora de casa pela 27ª rodada, enquanto o Villarreal venceu o Granada em 3 a 0 pela 29ª rodada do Espanhol.

