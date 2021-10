Fenerbahce x Antwerp: onde assistir, horário e escalações hoje – 21/10

Fenerbahce x Antwerp entram em campo nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Liga Europa no Estádio Sukru Saracoglu. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Fenerbahce x Antwerp: como assistir ao vivo hoje? O confronto entre Fenerbahce e Antwerp terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Sukru Saracoglu, cidade de Istambul, na Turquia

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Fenerbahce x Antwerp

O elenco turco não tem baixas para o jogo de hoje, enquanto os holandeses não poderão contar com Vines e Coopman, lesionados.

Fenerbahce : Bayindir; Kim, Szalai, Novak; Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Kadioglu; Ozil, Rossi, Valencia

: Bayindir; Kim, Szalai, Novak; Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Kadioglu; Ozil, Rossi, Valencia Antwerp: Butez; De Laet, Dessoleil, Dinis Almeida, Buta; Yusuf, Vestraete; Fischer, Manuel, Balikwisha; Frey

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com apenas um ponto marcado, a equipe do Fenerbahce entra em campo nesta quinta-feira buscando a sua primeira vitória na Liga Europa para que, dessa maneira, possa alcançar a liderança enquanto tem tempo para evitar a classificação entre a segunda posição, que leva a disputa aos playoffs.

Enquanto isso, o time do Antwerp vem em último lugar no grupo D com nenhum ponto marcado até aqui. Por isso, o elenco deve entrar em campo nesta quinta-feira com força total nos jogadores principais para conquistar então a sua primeira vitória na Liga Europa da temporada.

