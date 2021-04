Granada x Manchester United: onde assistir, horário e escalações (08/04)

Granada e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (08), no Estádio Nuevo Los Cármenes, a partir das 16h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas quartas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Granada x Manchester United: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Em 9ª posição com trinta e seis pontos, o Granada busca o topo da tabela de classificação para, assim, garantir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Ao todo, venceu dez jogos, empatou seis e perdeu treze. Para o jogo de hoje, os jogadores Foulquier, Milla, Lozano e Soro são baixas.

Enquanto isso, o Manchester United está em segundo lugar com sessenta pontos, ou seja, catorze atrás do líder City. Com o torneio chegando ao fim, o time tem como principal objetivo garantir vaga na próxima Champions. Por fim, não pode contar em seu elenco Bailly, Martial e Juan Mata estão fora.

Possíveis escalações de Granada x Manchester United

Possível Granada: Silva; Diaz, Sánchez, Duarte, Quini; Montoro, Gonalons; Kenedy, Herrera, Puertas; Soldado.

Possível Manchester United: De Gea (Hendersen); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes; Greenwood, Cavani.

Últimos jogos

O Granada entrou em campo pela última vez no sábado (03) contra o Villarreal em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Por 3 a 0, foi derrotado.

Por outro lado, o Manchester United venceu o Brighton em 2 a 1 no domingo (04) pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Classificaçã do Campeonato Espanhol: veja a tabela após a 29ª rodada