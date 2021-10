Jogo do Bodo/Glimt x Roma hoje: onde assistir ao vivo e horário – 21/10

Com a liderança do grupo C em jogo, Bodo/Glimt e Roma se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada da Conference League no Aspmyra Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Roma hoje.

Onde assistir ao jogo do Bodo/Glimt x Roma hoje ao vivo? O confronto entre Bodo/Glimt e Roma terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Aspmyra Stadion, cidade de Bodø, na Noruega

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Bodo/Glimt x Roma

Mesmo sendo favorita no confronto desta quinta para vencer, a Roma deve ter pela frente um difícil duelo já que a liderança do grupo na competição está em jogo, ou seja, os dois clubes devem colocar em campo o melhor de si para conquistar o topo da tabela.

Bodo/Glimt: Khaikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Konradsen, Berg, Brunstad; Botheim, Solbakken, Pellegrino

Khaikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Konradsen, Berg, Brunstad; Botheim, Solbakken, Pellegrino Roma: Rui Patrício; Viña, Ibañez, Mancini, Karsdorp; Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini; Zaniolo, Abraham

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Bodo/Glimt aparece em segundo lugar com 4 pontos neste momento, ou seja, venceu uma e empatou outra partida na competição. Dessa maneira, se ganhar o jogo de hoje, assume a liderança do grupo ao acumular sete pontos e, com isso, deixar o time italiano para trás na disputa pela vaga da próxima fase.

Enquanto isso, a Roma é a atual líder da Conference League no grupo C. Por isso, o técnico José Mourinho deverá colocar em campo seus melhores jogadores para atribuir em seu favor a vitória no confronto desta quinta-feira e, por fim, manter-se com 100$ de aproveitamento na fase de grupos.

Leia também – Qual país já está classificado para a Copa do Mundo 2022?