Jogo do Manchester United hoje onde vai passar na Liga Europa – 06/10

Com Cristiano Ronaldo em campo, o jogo do Manchester United hoje vai ser contra o Omonia, às 13h45 (Horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do grupo E na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o palco da disputa vai ser o Tsirio Stadium, no Chipre. Por isso, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje vai passar no Star +, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, o duelo entre Omonia e Manchester United nesta quinta-feira não tem transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso, a única opção para assistir é no Star + , streaming para assinantes.

Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, em diferentes opções de pacotes, o torcedor tem acesso completo à programação de filmes, séries e canais de entretenimento. O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador e smartv, mas apenas se o aparelho for compatível.

Informações do jogo do Omonia x Manchester United hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: João Pinheiro

Local: Tsirio Stadium, no Chipre.

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Confira como foi o último jogo do Manchester United.



Como vem as equipes de Omonia x Manchester United hoje?

Com duas rodadas já realizadas, o Omonia sequer marcou pontos no grupo E da Liga Europa. Por esse motivo, terá que correr atrás nesta quinta-feira do seu primeiro ponto para ao menos seguir até a disputa dos playoffs. O elenco joga em casa, mas nem por isso é o favorito na briga pelos três pontos.

Os anfitriões não possuem novos desfalques.

Escalação do Omonia: Fabiano; Yuste, Milletic, Panagiotou; Diskerud, Kitsos, Cassamá, Bachirou, Psaltis; Loizou e Ansarifard.

Do outro lado, o Manchester United espera contar com a experiência de Cristiano Ronaldo em campo para levar os três pontos para a Inglaterra e, quem sabe, assumir a liderança do grupo. Em segundo lugar, o time de Manchester tem 3 pontos conquistados em uma vitória e outra derrota. Além de ganhar, precisa torcer por um tropeço do Real Sociedad na rodada.

Com a presença de Cristiano Ronaldo, o elenco inglês só não terá Van de Beek, Dubravka, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, Phil Jones e Williams.

Escalação do Manchester United: De Gea; Martínez, Lindelof, Dalot, Shaw; Fred, Casemiro, Bruno Fernandes; Elanga, Martial e Cristiano Ronaldo.

+

Classificação da Liga Europa na fase de grupos

Na primeira fase da Liga Europa trinta e duas equipes estão na disputa. Divididas em oito grupos de quatro, disputam seis rodadas onde apenas o líder vai para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado vai para os playoffs.

GRUPO A

1 Bodo/Glimt – 4 pontos

2 Arsenal – 3 pontos

3 PSV – 1 ponto

4 Zurich – 0 pontos

GRUPO B

1 Rennes – 4 pontos

2 Fenerbahce – 4 pontos

3 AEK Larnaca – 3 pontos

4 Dínamo – 0 pontos

GRUPO C

1 Betis – 6 pontos

2 Ludogorets – 3 pontos

3 Roma – 3 pontos

4 HJK – 0 pontos

GRUPO D

1 Braga – 6 pontos

2 Union – 6 pontos

3 Union Berlin – 0 pontos

4 Malmo – 0 pontos

GRUPO E

1 Real Sociedad – 6 pontos

2 Manchester United – 3 pontos

3 Sheriff – 3 pontos

4 Omonia – 0 pontos

GRUPO F

1 Feyenoord – 3 pontos

2 Midtjylland – 3 pontos

3 Lazio – 3 pontos

4 Sturm – 3 pontos

GRUPO G

1 Freiburg – 6 pontos

2 Qarabag – 3 pontos

3 Nantes – 3 pontos

4 Olympiacos – 0 pontos

GRUPO H

1 Ferencváros – 6 pontos

2 Trabzonspor – 3 pontos

3 Monaco – 3 pontos

4 Estrela Vermelha – 0 pontos

