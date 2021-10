Jogo do Napoli x Légia Varsóvia hoje: em qual canal vai passar – 21/10

Buscando a primeira vitória, o Napoli recebe o Légia Varsóvia nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo C da Liga Europa no Estádio Diego Armando Maradona. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo do Napoli hoje.

Onde assistir ao jogo do Napoli x Légia Varsóvia hoje? O confronto entre Napoli e Légia Varsóvia terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli , na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Napoli x Légia Varsóvia

O técnico Luciano Spalletti não poderá contar com Mário Rui, expulso no jogo passado, enquanto Malcuit, Manolas, Lobotka e Ghoulam seguem no departamento médico em trabalhos por seus problemas físicos.

Já os visitantes não tem Kapustka, lesionado.

Napoli : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Fabián Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhein

: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Zanoli; Fabián Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhein Légia Varsóvia: Tobiasz; Johansson, Jedrzejczyk, Wieteska, Yuri Ribeiro; Slisz, Josué; Kastrati, Muçi, Luquinhas; Emreli

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Napoli entra em campo nesta quinta-feira buscando a sua primeira vitória na Liga Europa. Com apenas 1 ponto, está em último lugar no grupo C, diferente do seu desempenho no Campeonato Italiano, em que lidera a competição com folga diante os grandes adversários.

Enquanto isso, o Légia segue em primeiro lugar do grupo 6 pontos, ou seja, quer manter o aproveitamento de 100% que aprsenta na competição até o momento ao vencer os dois jogos que disputou. Porém, tem um grande confronto pela frente e, se vencer, pode confirmar o seu favoritismo.

