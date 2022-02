Porto x Lazio: onde vai passar e horário da Liga Europa hoje 17/02

As equipes de Porto x Lazio disputam a partida de ida pela segunda fase na Liga Europa nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 17h (Horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, com transmissão ao vivo. Saiba o horário e onde assistir o jogo do Porto x Lazio hoje.

Onde assistir jogo do Porto x Lazio

O jogo do Porto e Lazio hoje vai ser transmitido pelo canal ESPN 4 e o streaming Star + para todo o Brasil a partir 17h no horário de Brasília.

A plataforma está disponível no site (www.starplus.com) e aplicativo por R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Escalação do Porto e Lazio

Porto: Diogo Costa; Pepe, Sanusi, Mbemba, João Mário; Fábio Vieira, Uribe, Vitinha, Otavio; Taremi, Evanilson

Lazio: Strakosha; Patric, Marusic, Luiz Felipe, Lazzari; Luís Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Pedro

O Porto fez boas partidas na fase de grupos da Champions, mas não conseguiu se classificar para as oitavas de final e terminou em terceiro lugar no grupo B com 5 pontos no total. Por isso, vai buscar escrever na história da Liga Europa a partir desta quinta-feira.

Do outro lado, o time da Lazio se garantiu em segundo lugar no grupo E com o total de 9 pontos, isto é, venceu duas partidas, empatou três e perdeu somente uma na competição. Agora, diante de um forte oponente, precisa escalar os seus melhores jogadores.

Jogos da Liga Europa

Oito jogos acontecem na semana pela segunda fase da Liga Europa. Confira quais são eles e onde assistir ao vivo na rodada.

Borussia Dortmund x Rangers – 14h45 – Star +

Zenit x Betis – 14h45 – ESPN 4

Sheriff x Braga – 14h45 – Star +

Barcelona x Napoli – 14h45 – TV Cultura, ESPN e Star +

RB Leipzig x Real Sociedad – 17h -Star +

Porto x Lazio – 17h – ESPN 4

Sevilla x Dínamo de Zagreb – 17h – Star +

Atalanta x Olympiacos – 17h – Star +

Confira um dos momentos do Porto na Champions.

