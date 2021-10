Jogo do PSV x Monaco hoje: onde vai passar, horário e escalações – 21/10

Disputando a liderança do grupo B, as equipes de PSV x Monaco se enfrentam nesta quinta-feira, 21/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Liga Europa no Philips Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do PSV x Monaco hoje ao vivo? O confronto entre PSV e Monaco terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, e canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 16h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo de hoje.

Data: 21 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Philips Stadion, cidade de Eindhoven, na Holanda

TV: TV Cultura e Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de PSV x Monaco

O time anfitrião não poderá contar com Sangaré já que foi expulso na rodada passada da Liga Europa, enquanto os franceses não tem Sidibé, Diatta, Cesc Fàbregas e Golovin, todos lesionados.

PSV : Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli, Max; van Ginkel; Propper, Madueke, Gotze; Gakpo, Zahavi

: Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli, Max; van Ginkel; Propper, Madueke, Gotze; Gakpo, Zahavi Monaco: Nubel; Caio Henrique, Badiashile, Disasi, Aguilar; Matazo, Jean Lucas, Fofana, Gelson Martins; Ben Yedder, Volland

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com vantagem no saldo de gols, o PSV assume a liderança do grupo B com 4 pontos na conta. Dessa maneira, o elenco holandês quer se mantém na liderança por mais tempo, o que torna necessário a vitória no jogo desta quinta-feira seja qual for o resultado em seu favor.

Enquanto isso, o Monaco, que realiza uma boa temporada, vem logo atrás em segundo lugar com o mesmo número de pontos do adversário. Buscando a liderança, o elenco comandado por Niko Kovac deverá entrar em campo com toda a força e confiança necessária para garantir os três pontos.

